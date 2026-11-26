В Україні триває загальна мобілізація, а чоловіки, які порушили правила військового обліку, бачать червону стрічку у застосунку Резерв+ та статус про перебування в розшуку.

Як дистанційно знятися з розшуку ТЦК, які документи для цього потрібні та чи завжди сплата штрафу допомагає розв’язати проблему, розбираємося далі.

Чи можна дистанційно знятися з розшуку ТЦК

У деяких випадках це можливо. Зокрема, людина може звернутися до ТЦК та СП поштою, а якщо питання не вдається вирішити в адміністративному порядку, то захищати свої права через суд. Проте порядок дій залежить від того, чи притягували військовозобов’язаного до адміністративної відповідальності.

Зараз дивляться

Адвокатка адвокатського об’єднання Муренко, Курявий і Партнери Вікторія Косюк пояснила, що передусім потрібно з’ясувати причину внесення відомостей про людину до реєстру.

Для цього слід звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки із запитом. У ньому потрібно попросити надати інформацію про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку відповідно до статей 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Зокрема, варто з’ясувати:

чи складали щодо людини протокол про адміністративне правопорушення;

чи виносили постанову про накладення штрафу;

коли саме складали ці документи, який у них номер і що в них зазначено.

Від відповіді ТЦК залежатиме подальший порядок дій. Юристка розглядає два основні варіанти.

Як знятися з розшуку без явки в ТЦК, якщо штрафу немає

Перша ситуація, коли ТЦК повідомляє, що людину не притягували до адміністративної відповідальності. Тобто щодо неї не складали ані протоколу, ані постанови за статтями 210 або 210-1 КУпАП.

За таких обставин, пояснює Вікторія Косюк, внесення інформації про порушення правил військового обліку до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів не має належних підстав. Відповідно, незаконним є й звернення ТЦК до Національної поліції щодо адміністративного затримання та доставлення людини до територіального центру.

У такому разі є можливість вирішити питання без особистого відвідування ТЦК.

Для цього потрібно надіслати до територіального центру поштою заяву з вимогою виключити з реєстру відомості про порушення правил військового обліку.

Підставою для такого звернення є пункт 79 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою № 1487.

Цей пункт зобов’язує ТЦК повідомляти Національну поліцію про відсутність підстав для адміністративного затримання та доставлення людини, якщо раніше до правоохоронців надсилали відповідне звернення.

Отже, після встановлення відсутності підстав для розшуку територіальний центр має повідомити про це поліцію.

Що робити, якщо ТЦК відмовляється знімати з розшуку

За словами адвокатки, на практиці ТЦК не завжди задовольняють такі заяви. Якщо територіальний центр відмовляється виключати інформацію з реєстру, наступним кроком може стати звернення до адміністративного суду.

У позовній заяві людина може вимагати:

визнати незаконними дії ТЦК щодо внесення інформації про порушення правил військового обліку до відповідного реєстру;

визнати протиправним звернення територіального центру до Національної поліції щодо адміністративного затримання та доставлення;

зобов’язати ТЦК виключити відомості про порушення правил військового обліку з реєстру.

За словами Вікторії Косюк, аналіз судової практики показує, що суди дедалі частіше задовольняють такі позовні вимоги в повному обсязі.

Як дистанційно знятися з розшуку ТЦК, якщо вже є постанова про штраф

Інший варіант, коли ТЦК підтверджує, що щодо військовозобов’язаного винесли постанову про адміністративне правопорушення за статтею 210 або 210-1 КУпАП.

У цій ситуації адвокатка називає два можливі шляхи. Вибір залежить від того, чи погоджується людина з рішенням територіального центру.

Спосіб 1. Сплатити штраф через Резерв+

Якщо людина визнає порушення та погоджується з постановою ТЦК, вона може сплатити штраф через застосунок Резерв+.

Після цього територіальний центр має звернутися до Національної поліції та повідомити, що підстав для адміністративного затримання й доставлення військовозобов’язаного більше немає.

Однак важливо врахувати один нюанс, що сама оплата штрафу не завжди означає, що позначка про розшук зникне. За словами Вікторії Косюк, трапляються випадки, коли після отримання коштів ТЦК не вживає необхідних заходів для повідомлення поліції.

Тому після сплати штрафу варто перевірити, чи виконав територіальний центр свої зобов’язання. Якщо інформація про розшук залишається, потрібно звернутися до ТЦК із заявою та з’ясувати, чи направили до поліції повідомлення про відсутність підстав для затримання.

Спосіб 2. Оскаржити постанову ТЦК у суді

Якщо військовозобов’язаний не погоджується з рішенням територіального центру, він може оскаржити постанову про адміністративне правопорушення в судовому порядку.

У позові потрібно вимагати скасувати постанову ТЦК та закрити провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Важливо не пропустити строк оскарження. За загальним правилом, на це відводиться 10 днів із дня винесення постанови.

Якщо людина не встигла звернутися до суду з поважних причин, вона може подати заяву про поновлення строку. Остаточне рішення щодо цього ухвалює суд.

Якщо суд задовольнить позов, адвокатка радить не обмежуватися отриманням судового рішення. Потрібно додатково звернутися до ТЦК із письмовою заявою та попросити:

виключити з реєстру інформацію про порушення правил військового обліку;

повідомити Національну поліцію про відсутність підстав для адміністративного затримання та доставлення до ТЦК.

До заяви обов’язково потрібно додати копію судового рішення, яким скасовано постанову територіального центру.

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