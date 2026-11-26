=У ніч на 26 листопада Сили оборони України уразили два стратегічно важливі об’єкти на території Росії – військовий аеродром Мариновка у Волгоградській області та нафтоперекачувальну станцію в Башкортостані.

Сили оборони уразили аеродром та нафтову станцію РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на аеродромі Мариновка базуються російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, які окупанти використовують для ударів керованими авіабомбами по українських містах і позиціях Сил оборони.

Результати удару та масштаби пошкоджень інфраструктури аеродрому наразі уточнюються.

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Крім того, українські військові уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію Субханкулово в Башкортостані, розташовану за понад 1 тис. км від українського кордону.

Об’єкт належить до інфраструктури компанії Транснефть та забезпечує перекачування нафти із Західного Сибіру й Башкортостану.

Підтверджено ураження нафтового резервуара, внаслідок чого на території станції виникла пожежа.

Ураження таких об’єктів спрямоване на скорочення обсягів переробки нафти та зменшення доходів Росії, які Кремль використовує для фінансування війни проти України.

Сили оборони України продовжують системно послаблювати воєнно-економічний потенціал РФ, реалізуючи право на самооборону, передбачене статтею 51 Статуту ООН.

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