Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна справедливо відповідає на кожен російський удар, та подякував Силам оборони за результативність далекобійних операцій.

Зеленський розповів про результати далекобійних ударів по РФ

За словами глави держави, лише за цей тиждень Сили оборони України досягли результатів у 11 регіонах Росії, а також в акваторії Чорного моря.

Йдеться про Самарську, Нижньогородську, Ростовську, Волгоградську, Брянську та Тульську області, Краснодарський, Ставропольський і Пермський краї, а також Башкортостан і Татарстан.

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Серед цілей українських далекобійних ударів – російські нафтові об’єкти, підприємства з виробництва вибухівки та інші об’єкти, що забезпечують потреби російської воєнної машини, а також військові аеродроми й літаки.

Зеленський подякував усім складовим Сил оборони та безпеки України, які застосовують проти держави-агресора так звані кінетичні санкції.

Водночас президент наголосив, що Росія мала безліч можливостей для деескалації та припинення війни, однак продовжує обирати шлях агресії.

– Росія отримувала безліч варіантів деескалації і зупинки цієї війни, та все одно обрала війну, – написав він у Telegram.

Глава держави закликав Москву завершити розв’язану нею війну та обрати мир.

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