У Києві готують безоплатні автобусні маршрути на випадок зупинки роботи громадського транспорту через російські удари.

Відповідні алгоритми реагування обговорили під час засідання Ставки, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про підготовку Києва до атак РФ

За словами президента, учасники засідання Ставки заслухали доповіді військових, розвідки, урядовців та мера Києва щодо ситуації в столиці, можливих загроз і варіантів реагування.

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Володимир Зеленський повідомив, що вже розроблено конкретні алгоритми роботи громадського транспорту та логістики на випадок нових російських ударів.

– Важливо, щоб у людей та підприємств в столиці була можливість за будь-яких обставин користуватися транспортом, працювати, вчитись і максимально зберігати можливості бути в місті, – наголосив глава держави.

Уряд спільно з міською владою напрацьовує систему безоплатного перевезення пасажирів визначеними автобусними маршрутами, якщо роботу інших видів транспорту буде зупинено.

На засіданні також обговорили захист інфраструктурних об’єктів Києва та будівництво альтернативних об’єктів. Президент наголосив на необхідності максимально прискорити цю роботу.

Також на Ставці обговорили українські далекобійні удари у відповідь на російський терор. За словами Зеленського, до плану операцій внесли корективи, щоб посилити вплив на російське військове виробництво та окремі економічні процеси.

Президент доручив опрацювати зі спецслужбами та Міністерством закордонних справ додаткові заходи координації з партнерами щодо необхідних операцій у нейтральних водах за межами України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про підготовку Росії до нового масованого обстрілу України та закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги найближчими днями.

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