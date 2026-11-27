Україна повернула з тимчасово окупованих територій та Росії дев’ятьох дітей і повнолітню вихованку Олешківського дитячого будинку-інтернату. Наймолодшому з повернених дітей — 8 років.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

В Україну вдалося повернути дев’ятьох дітей з ТОТ та Росії

Діти перебували на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, у Криму й безпосередньо на території РФ.

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– Валерія, Марта, Микола, Руслан, Софія, Давид, Олексій, Олександр і наймолодший – Артем, йому лише 8 років. Всі вони отримають необхідну допомогу, – розповів президент.

Серед тих, кого вдалося повернути, є повнолітня вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату. Вона належить до окремої категорії українців віком від 18 до 23 років, які залишаються на тимчасово окупованих територіях або в Росії.

– До групи, яка сьогодні перетнула кордон, входить бабуся, яка супроводжувала онука та планує залишитися на підконтрольній Україні території, – додав Лубінець.

За словами омбудсмена, переговори щодо деяких дітей з цієї групи проводилися кілька разів. Перемовини щодо однієї дитини тривали цілий рік.

Повернення організував Офіс омбудсмана в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA. Посередником виступила перша леді США Меланія Трамп. Завдяки її участі на підконтрольну Україні територію загалом вдалося повернути 40 дітей.

Дмитро Лубінець висловив подяку Службі зовнішньої розвідки України та Службі безпеки України за логістичний супровід.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з тимчасово окупованих територій та РФ 2 875 дітей, яких депортували, примусово перемістили або які залишалися в окупації.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що станом на вересень 2026 року в межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 1 625 українських дітей.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Фото: Володимир Зеленський

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