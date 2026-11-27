Повідомлення про необхідність з’явитися до територіального центру комплектування не завжди надходять у вигляді паперової повістки. Іноді військовозобов’язаним телефонують і повідомляють, що на їхнє ім’я є документ із викликом до ТЦК.

Факти ICTV розібралися, які повноваження має поліція під час мобілізації, чи може поліція телефонувати з приводу повістки та що робити, якщо вам телефонують правоохоронці.

Чи може поліція телефонувати через повістку

Поліція має визначені законом повноваження під час мобілізації:

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правоохоронці можуть брати участь у заходах оповіщення військовозобов’язаних разом із представниками ТЦК та СП,

перевіряти військово-облікові документи,

за передбачених законодавством підстав — здійснювати адміністративне затримання та доставлення громадян до територіального центру комплектування.

Такі повноваження передбачені частиною шостою статті 22 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, статтею 24 закону України Про Національну поліцію та пунктом 79 Порядку організації та ведення військового обліку, затвердженого постановою № 1487.

Однак участь поліції в заходах оповіщення не означає, що правоохоронці можуть самостійно викликати людину до ТЦК телефоном.

Як пояснив адвокат Юрій Айвазян на порталі Юристи.ua, звичайний телефонний дзвінок із повідомленням про наявну повістку не має юридичної сили. Він не вважається належним врученням документа і сам по собі не створює обов’язку з’явитися до територіального центру комплектування.

Чи треба йти в ТЦК, якщо дзвонить поліція і говорить про повістку

Порядок вручення повісток визначений постановою № 560. Відповідно до пунктів 34 та 41 цього документа, належним оповіщенням про виклик вважається вручення повістки особисто або її надсилання поштою за уточненою адресою проживання.

Під час особистого вручення отримання повістки підтверджується підписом військовозобов’язаного. Якщо людина відмовляється від документа, цей факт також має бути належним чином зафіксований.

У разі надсилання поштою підтвердженням оповіщення є інформація поштового оператора про вручення рекомендованого відправлення або відповідні відмітки про відмову від його отримання чи відсутність адресата за адресою проживання.

Телефонного дзвінка серед передбачених способів оповіщення немає.

Тому, як наголошує адвокат Юрій Айвазян, якщо вам зателефонували з невідомого номера, повідомили про повістку та попросили передзвонити на інший номер, такий дзвінок не створює юридичного обов’язку їхати до ТЦК.

Саме ігнорування телефонного дзвінка не є порушенням правил військового обліку та не може бути самостійною підставою для притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 210-1 КУпАП.

А от юрист Владислав Дерій звертає увагу на іншу небезпеку таких розмов. За його словами, вимога передзвонити на сторонній номер може мати ознаки шахрайства або бути способом психологічного тиску.

Зокрема, зловмисники можуть використовувати тему мобілізації, щоб залякати людину, отримати її персональні дані, виманити коди підтвердження або гроші нібито за розв’язання проблем із військовим обліком.

Також не можна виключати спроби неформально змусити людину зв’язатися з представниками ТЦК та СП або повідомити своє місцеперебування. Тому Дерій не радить телефонувати на номери, які повідомляють невідомі співрозмовники.

Що робити, якщо телефонують працівники поліції та говорять про повістку

Якщо вам телефонують і повідомляють про необхідність з’явитися до ТЦК, не варто поспішати виконувати вимоги невідомих осіб.

Юрист Владислав Дерій радить у разі повторного дзвінка попросити співрозмовника назвати прізвище, ім’я, звання, посаду та підрозділ поліції. Також можна уточнити номер реєстрації звернення.

Якщо виникають сумніви, чи справді вам телефонували правоохоронці, можна самостійно звернутися до поліції за номером 102. При цьому не варто використовувати контактний номер, який продиктував невідомий абонент.

Також адвокат Юрій Айвазян радить перевірити свій військово-обліковий статус у застосунку Резерв+ і сформувати актуальний електронний військово-обліковий документ.

Згідно з пунктом 7 Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа, затвердженого постановою № 559, строк дії електронного документа становить не більше одного року з дати формування. Він також не може перевищувати строк дії відстрочки або бронювання.

Крім того, відповідно до пункту 8-1 цього Порядку, електронний документ вважається дійсним лише за наявності QR-коду, придатного для зчитування.

Тому застосунок періодично пропонує оновити документ, щоб отримати актуальні відомості з реєстру Оберіг. Саме оновлення не є врученням повістки та не створює додаткових обов’язків для військовозобов’язаного.

Юрист Владислав Дерій рекомендує перед оновленням зберегти поточну версію електронного військово-облікового документа у форматі PDF. Після цього можна оновити його та порівняти інформацію. Це допоможе помітити, чи не змінився статус бронювання та чи не з’явилися нові відмітки про порушення правил військового обліку.

Після оновлення документа варто перевірити:

чи відображається чинне бронювання та до якої дати воно діє;

чи немає відмітки про порушення правил військового обліку або звернення ТЦК до Національної поліції;

чи правильно зазначені адреса проживання та контактні дані.

За правилами військового обліку, зокрема постанови № 1487, про зміну персональних даних потрібно повідомляти протягом семи днів. Якщо в Резерв+ є неточності або статус Потребує уточнення, юрист радить скористатися функцією Виправити дані онлайн.

Чи можуть викликати до ТЦК, якщо є бронювання

Наявність чинного бронювання захищає військовозобов’язаного від призову на військову службу під час мобілізації на період його дії. Це передбачено статтями 23 та 25 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і постановою Кабміну № 76.

Крім того, відповідно до пункту 63 Порядку № 560, військовозобов’язаних, які мають чинну відстрочку, зокрема через бронювання, за загальним правилом не направляють на медичний огляд. Винятки стосуються випадків, прямо передбачених законодавством.

Однак бронювання не звільняє людину від військового обліку. Якщо ТЦК та СП належним чином надіслав повістку поштою або вручив її особисто, такий виклик не можна ігнорувати. Зокрема, це стосується повісток для уточнення облікових даних.

Юрист Дерій також радить перевіряти поштову скриньку за адресою проживання. Адже відсутність юридичної сили у телефонного дзвінка не означає, що ТЦК та СП не надіслав повістку рекомендованим листом.

Якщо після оновлення Резерв+ бронювання зникло, потрібно звернутися до кадрової служби роботодавця та перевірити, чи не виникло проблем із його оформленням або продовженням.

Якщо ж з’явилася відмітка про порушення правил військового обліку або звернення до поліції, юрист радить з’ясовувати підстави її внесення офіційним шляхом. За потреби можна подати письмовий запит до ТЦК та СП або Національної поліції.

Отже, дзвінок від поліції про повістку сам по собі не зобов’язує людину з’являтися до ТЦК та СП. Але потрібно розрізняти телефонне повідомлення та належне оповіщення. Якщо повістку вручили особисто або надіслали поштою відповідно до встановленої процедури, військовозобов’язаний повинен виконати вимоги такого виклику.

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