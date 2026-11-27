Запис до ТЦК та СП через електронну чергу дає змогу обрати зручну дату й час відвідування установи. У 2026 році скористатися цією послугою можна двома способами: через спеціальний онлайн-сервіс або мобільний застосунок Резерв+.

Правила попередньої реєстрації та організації прийому громадян визначає наказ Міністерства оборони України № 814. Він регламентує порядок запису до електронної черги та проведення прийому відвідувачів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Факти ICTV розказують, як зареєструватися в ТЦК онлайн за допомогою електронної черги.

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Електронна черга в ТЦК: як працює сервіс

Для того щоб оновити дані, тепер не потрібно стояти в черзі, достатньо записатися онлайн та прийти до ТЦК у визначений час.

Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна на сайті Міністерства оборони України за посиланням.

Сервіс має такий вигляд:

Електронна черга до ТЦК: як записатися

​Для запису до еЧерги потрібно на сайті Мініоборони:

обрати ТЦК та СП, в якому ви стоїте на обліку;

ввести персональні дані для запису – ПІБ, номер телефону, електронну адресу;

підтвердити внесені дані;

отримати SMS-повідомлення з датою та часом запису.

Після цього у визначений час необхідно прийти до ТЦК та СП та оновити особисті дані.

Електронна черга в ТЦК дозволяє економити час та не вимагає стояння у довжелезних чергах.

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