Генсек Ради Європи Ален Берсе прибув до Києва: що відомо про мету візитуДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе прибув до Києва 27 листопада з дводенним робочим візитом.
- Під час поїздки він планує зустрітися з українським керівництвом для обговорення питань справедливого й тривалого миру.
- Візит відбувається на тлі схвалення нового Плану дій Ради Європи для України на 2027–2030 роки.
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у п’ятницю, 27 листопада, прибув із візитом до Києва. Упродовж двох днів він планує провести низку зустрічей з українським керівництвом.
Про це Берсе повідомив у соцмережі Х.
Генсек Ради Європи прибув до Києва: що відомо
Після прибуття до столиці України Ален Берсе наголосив, що справедливий і тривалий мир для України має ґрунтуватися на принципах відповідальності, дотримання прав людини та верховенства права.
За його словами, заплановані зустрічі з українським керівництвом будуть спрямовані на посилення роботи Ради Європи задля досягнення цієї мети.
– Справедливий та міцний мир для України має бути побудований на відповідальності, правах людини та верховенстві права. Протягом наступних двох днів я зустрінуся з керівництвом України, щоб просунути роботу Ради Європи у досягненні цієї мети, – написав він у соцмережі.
Нагадаємо, нещодавно Комітет міністрів Ради Європи схвалив новий План дій для України на 2027–2030 роки під назвою Демократична безпека для України.
Його орієнтовний бюджет становить €70 млн.
Фото: Ален Берсе