Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у п’ятницю, 27 листопада, прибув із візитом до Києва. Упродовж двох днів він планує провести низку зустрічей з українським керівництвом.

Про це Берсе повідомив у соцмережі Х.

Генсек Ради Європи прибув до Києва: що відомо

Після прибуття до столиці України Ален Берсе наголосив, що справедливий і тривалий мир для України має ґрунтуватися на принципах відповідальності, дотримання прав людини та верховенства права.

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За його словами, заплановані зустрічі з українським керівництвом будуть спрямовані на посилення роботи Ради Європи задля досягнення цієї мети.

– Справедливий та міцний мир для України має бути побудований на відповідальності, правах людини та верховенстві права. Протягом наступних двох днів я зустрінуся з керівництвом України, щоб просунути роботу Ради Європи у досягненні цієї мети, – написав він у соцмережі.

Нагадаємо, нещодавно Комітет міністрів Ради Європи схвалив новий План дій для України на 2027–2030 роки під назвою Демократична безпека для України.

Його орієнтовний бюджет становить €70 млн.

Фото: Ален Берсе

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