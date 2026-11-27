У суботу, 28 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла 28 листопада: що відомо

Для промислових споживачів застосовуватимуть графіки обмеження потужності, для населення та інших категорій споживачів – графіки погодинних відключень. Обсяг обмежень становитиме від однієї до трьох черг.

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Актуальну інформацію про час і тривалість відключень можна перевірити на офіційних сторінках операторів системи розподілу у відповідних регіонах.

В Укренерго зазначили, що ситуація з електропостачанням у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишається складною.

Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак в обох регіонах продовжують діяти аварійні відключення електроенергії.

Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Усі причетні служби докладають зусиль, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

На Херсонщині завдяки роботі енергетиків вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

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