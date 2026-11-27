Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 27 листопада 2026 – ситуація на фронтіДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 124 бойові зіткнення. Російський ворог завдав 49 авіаударів, скинув 138 керованих авіабомб.
Крім того, окупанти залучили для ураження 4440 дронів-камікадзе та здійснили 1388 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 27 листопада 2026
Втрати ворога на 27 листопада 2026
- Особовий склад: близько 1 648 161 (+2 262) осіб,
- Танки: 12 514 (+2),
- Бойові броньовані машини: 26 003 (+11),
- Артилерійські системи: 52 858 (+33),
- РСЗВ: 2 306 (+2),
- Засоби ППО: 1 772 (+1),
- Літаки: 456,
- Гелікоптери: 356,
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 243 (+14),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 622 317 (+1 315),
- Крилаті ракети: 5 278,
- Кораблі та катери: 36,
- Підводні човни: 2,
- Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 180 752 (+658),
- Спеціальна техніка: 4 951 (+8).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 738-му добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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