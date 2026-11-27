У ніч на 27 листопада російські війська атакували Україну 155 ударними безпілотниками різних типів, зокрема 83 реактивними дронами Shahed. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 110 ворожих цілей, однак зафіксовано влучання на 27 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Чим і звідки РФ атакувала Україну

Повітряний напад розпочався ще з 18:00 вечора 26 листопада. Загалом Росія застосувала 155 безпілотників — ударні БпЛА типу Shahed (із них 83 реактивні) та Гербера, а також дрони-імітатори типу Пародія.

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Пуски здійснювалися із семи напрямків:

з території РФ — Орел, Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;

з тимчасово окупованих територій України — Донецьк та селище Гвардійське у Криму.

Результати роботи ППО та наслідки атаки

Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 ранку 27 листопада протиповітряна оборона збила або подавила 110 ворожих БпЛА типу Shahed (зокрема 51 реактивний), Гербера та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 27 локаціях, а падіння збитих безпілотників або уламків — на чотирьох локаціях.

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що атака ще триває. Вранці у повітряному просторі України залишалися декілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 738-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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