Минулої доби на фронті зафіксовано 136 бойових зіткнень. Ворог завдав 81 авіаційний удар, під час яких скинув 219 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7111 дронів-камікадзе та здійснили 1888 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Вночі та зранку росіяни атакували низку населених пунктів та громад.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Удар по Ізюму

Вночі росіяни завдали комбінованого удару по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено декілька багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, споруда комунального підприємства, декілька автомобілів.

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Внаслідок ще одного удару дронів загорілася господарча споруда, пошкоджено сусідні приватні будинки в районі залізничного ринку та є влучання в багатоквартирний будинок в південній частині Ізюма.

Відомо про шістьох постраждалих.

Атака на Харків

Зранку росіяни атакували Шевченківський та Київський райони Харкова. За попередньою інформацією, внаслідок удару ворожого безпілотника у Шевченківському районі три людини постраждали. Медики надають усю необхідну допомогу.

Атака на Дніпропетровщину

Вночі росіяни понад 20 разів атакували п’ять районів безпілотниками.

У Нікопольському районі під удари потрапили райцентр, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджені підприємство та багатоквартирний будинок. Важкі поранення дістали чоловіки 45 та 55 років.

У Кривому Розі понівечені транспортна інфраструктура та складська будівля. Є загиблий.

У Синельниківському районі окупанти вдарили по Раївській, Васильківській та Миколаївській громадах. Пошкоджені агропідприємство та інфраструктура.

У Кам’янському та Богданівській громаді Павлоградського району противник поцілив по інфраструктурі.

Атака на Вінниччину

Внаслідок нічної російської атаки на Вінниччині пошкоджено об’єкти енергетичної та залізничної інфраструктури.

На щастя, люди не постраждали. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Удар по Кіровоградщині

Вночі ворог атакував критичну інфраструктуру Кіровоградської області. На місці удару оперативно спрацювали всі відповідні служби.

Головне — минулося без загиблих і травмованих.

Удар по Житомирській області

Минулої доби ворог атакував об’єкти енергетичної та логістичної інфраструктури, а також приватні житлові будинки у Житомирському та Коростенському районах.

Внаслідок атак постраждали двоє людей. Одна людина у лікарні.

Також вибухами знищено цивільні автомобілі, пошкоджено приватні житлові будинки.

Атака на РФ

У Тульській області внаслідок атаки і вибухів пошкоджено Єфремовську ТЕЦ, яка живить завод з виробництва компонентів ракетного палива.

За даними Telegram-каналу Astra, після вибухів у районі ТЕЦ у місті зникло опалення. Місцеві повідомляли про звуки прольоту дронів.

Атакована ТЕЦ також живить Єфремовський завод синтетичного каучуку, який раніше вже атакували.

Вночі також лунали вибухи у Санкт-Петербурзі. Повідомляється про пошкодження ЖК. Над Ленінградською областю збито 45 безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 738-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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