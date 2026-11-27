Президент України Володимир Зеленський вважає дивними публічні заяви та прояви дружніх стосунків президента США Дональда Трампа з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю BBC, відповідаючи на запитання про реакцію на обійми Трампа з Путіним, його публічні звернення до російського лідера як до друга.

Зеленський про дружбу Трампа з Путіним

Президент України вважає, що ставлення Трампа до російського диктатора є його особистою справою, однак такі публічні заяви здаються доволі дивними, особливо з огляду на війну Росії проти України.

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Зеленський наголосив, що Путін приніс фашизм у XXI століття, а війна проти України аж ніяк не дає підстав називати його другом.

– Це якби хтось сказав про Гітлера під час Другої світової війни, що він хороший друг. Мені це видається дивним. Можливо, у мене особливе ставлення до цього. Перепрошую, але я живу в умовах цієї війни, — сказав президент.

Він додав, що особисті стосунки між лідерами можуть існувати, однак, на його думку, такі речі не варто демонструвати публічно.

Володимир Зеленський пояснив, що публічні заяви про дружбу з Путіним є особливо болісними для родин, які втратили своїх близьких через війну.

Очільник держави зауважив, що українці покладають надії на президента США, відносини з Вашингтоном та підтримку союзників. Водночас називати вбивцю хорошим другом, коли Росія продовжує війну, є неприйнятним.

– Але як ми можемо дивитися на вбивцю, коли Сполучені Штати кажуть: Він друг, хороший друг? Ні. Він не друг, — наголосив президент України.

Директор Національної розвідки США Джей Клейтон пояснив, що вживання президентом Дональдом Трампом терміна “друг” стосовно Путіна було абсолютно доречним у контексті саміту з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Джерело : BBC

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