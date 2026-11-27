Уряд шукає кошти на підвищення мінімального забезпечення військових — КорецькийДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Уряд працює над пошуком ресурсів для підвищення мінімального грошового забезпечення військових.
- Корецький повідомив, що потрібно десятки мільярдів гривень.
Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що уряд намагається знайти ресурси , щоб збільшити мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців. Проте це потребує десятки мільярдів гривень щомісяця.
Про це він сказав у п’ятницю у Верховній Раді під час години запитань до уряду.
Підвищення грошового забезпечення для військових
Корецький наголосив, що уряд хоче збільшити грошове забезпечення військових.
– Єдине обмеження – це наявність фінансів. І йдеться не про 100–200 млн, а йдеться про десятки мільярдів гривень щомісяця. Щоб зрозуміти, до чого може призвести підвищення мінімальної величини, — сказав він.
Прем’єр зауважив, що мінімальне грошове забезпечення називається мінімальним, тому що окрім нього є надбавки. А середня величина, яку отримує мобілізований військовий, – суттєво вища.
— Вона відрізняється від роду задач і місця перебування: чи це лінія бойового зіткнення, чи це якісь тилові організаційно-адміністративні речі. Оплата відрізняється, – Сергій Корецький.
Зараз уряд працює над тим, щоб знайти ресурси і збільшити мінімальне грошове забезпечення.
Фото: Сергій Корецький