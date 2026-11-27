Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що уряд намагається знайти ресурси , щоб збільшити мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців. Проте це потребує десятки мільярдів гривень щомісяця.

Про це він сказав у п’ятницю у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

Підвищення грошового забезпечення для військових

Корецький наголосив, що уряд хоче збільшити грошове забезпечення військових.

Зараз дивляться

– Єдине обмеження – це наявність фінансів. І йдеться не про 100–200 млн, а йдеться про десятки мільярдів гривень щомісяця. Щоб зрозуміти, до чого може призвести підвищення мінімальної величини, — сказав він.

Прем’єр зауважив, що мінімальне грошове забезпечення називається мінімальним, тому що окрім нього є надбавки. А середня величина, яку отримує мобілізований військовий, – суттєво вища.

— Вона відрізняється від роду задач і місця перебування: чи це лінія бойового зіткнення, чи це якісь тилові організаційно-адміністративні речі. Оплата відрізняється, – Сергій Корецький.

Зараз уряд працює над тим, щоб знайти ресурси і збільшити мінімальне грошове забезпечення.

Фото: Сергій Корецький

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