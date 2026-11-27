Втрати ворога на 27 листопада: ЗСУ знищили 2262 окупантів та понад 1300 дронівДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 2 262 російських окупанти.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 27 листопада
Особовий склад: близько 1 648 161 (+2 262) осіб,
Танки: 12 514 (+2),
Бойові броньовані машини: 26 003 (+11),
Артилерійські системи: 52 858 (+33),
РСЗВ: 2 306 (+2),
Засоби ППО: 1 772 (+1),
Літаки: 456,
Гелікоптери: 356,
Наземні робототехнічні комплекси: 3 243 (+14),
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 622 317 (+1 315),
Крилаті ракети: 5 278,
Кораблі та катери: 36,
Підводні човни: 2,
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 180 752 (+658),
Спеціальна техніка: 4 951 (+8).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 738-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.