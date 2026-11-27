Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 2 262 російських окупанти.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 27 листопада

Особовий склад: близько 1 648 161 (+2 262) осіб,

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Танки: 12 514 (+2),

Бойові броньовані машини: 26 003 (+11),

Артилерійські системи: 52 858 (+33),

РСЗВ: 2 306 (+2),

Засоби ППО: 1 772 (+1),

Літаки: 456,

Гелікоптери: 356,

Наземні робототехнічні комплекси: 3 243 (+14),

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 622 317 (+1 315),

Крилаті ракети: 5 278,

Кораблі та катери: 36,

Підводні човни: 2,

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 180 752 (+658),

Спеціальна техніка: 4 951 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 738-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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