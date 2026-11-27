Українська спецоперація зі знищення російських суден біля узбережжя Лівії пройшла без попередньої координації з європейськими партнерами. Київ готовий забезпечити регулярний обмін інформацією з Італією щодо відповідних питань.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив після розмови з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні в п’ятницю, 27 листопада.

Операція України біля берегів Лівії: заява Зеленського

За словами глави держави, під час розмови з Джорджею Мелоні сторони обговорили питання, над якими працюють Україна та Італія. Зеленський зазначив, що важливо досягти взаєморозуміння між країнами.

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– Обговорили питання, над якими працюємо, і важливо, щоб ми розуміли одне одного. Я підтвердив, що нещодавня операція в Лівії була проведена без попередньої координації з нашими європейськими партнерами, – зазначив Зеленський.

Він також сказав, українська сторона “налаштована забезпечити обмін усією необхідною інформацією між відповідними органами наших країн і підтримувати між ними пряму, регулярну та ефективну комунікацію”.

Уряд Італії повідомив, що сьогодні відбулася телефонна розмова прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні з президентом України Володимиром Зеленським.

– Мелоні висловила занепокоєння уряду Італії через операцію, проведену українськими силами в порту Бенгазі. За її словами, ця операція порушила суверенітет Лівії та створює ризик поширення конфлікту на Середземномор’я, – йдеться у заяві.

Зазначається, що прем’єр-міністерка підтвердила підтримку Італією України на шляху до справедливого та тривалого миру.

Проте вона уточнила, що ця підтримка не може означати схвалення ініціатив, які ставлять під загрозу безпеку Італії та регіону.

Знищення російських суден біля Лівії: що відомо

У ніч на 22 листопада СБУ спільно із Силами оборони провели спецоперацію поблизу лівійського порту Бенгазі. Для атаки використали дві групи морських дронів – загалом сім безекіпажних катерів, які запустили з материнського судна.

Цілями стали два російські судна. Унаслідок операції було потоплено багатоцільовий корвет Чорноморського флоту РФ Меркурій проєкту 20380 разом із палубним вертольотом Ка-27 на борту.

Ще одним ураженим об’єктом став суховантаж MV Angara. Російська сторона використовувала його для військових перевезень у межах так званих Сирійського та Лівійського експресів.

23 листопада Володимир Зеленський підтвердив проведення операції та назвав її “цілком легітимною”. За його словами, знищений корвет був одним із найновіших кораблів російського флоту, а вантажне судно перевозило зброю.

Президент попередив, що українські морські операції проти ворожих цілей продовжаться.

Реакція Лівії та України на атаку біля Бенгазі

Після атаки Міністерство закордонних справ уряду національної єдності Лівії в Тріполі оприлюднило заяву із засудженням удару поблизу Бенгазі. У відомстві закликали українську сторону офіційно роз’яснити характер і масштаби проведеної операції.

Лівійське МЗС назвало “неприйнятним” проведення будь-яких іноземних військових операцій на території країни або в її територіальних водах. Там заявили, що продовження російсько-української війни не надає жодній зі сторін права переносити бойові дії до цього регіону.

У МЗС України у відповідь заявили, що небезпеку для Лівії становлять російські військові кораблі та судна, які перевозять зброю і регулярно прибувають до країни.

У Києві наголосили, що відповідальність за інциденти в портах слід покладати на Росію. Саме вона використовує цивільну інфраструктуру інших держав для військових потреб, створюючи загрози для цих країн.

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Україна має повне право завдавати ударів по законних військових цілях держави-агресора.

Своєю чергою, Італія висловила занепокоєння через нещодавні військові операції у східній Лівії.

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