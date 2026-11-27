Зеленський закликав реформувати систему гуманітарної допомоги через її повільністьДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Президент закликав зробити гуманітарну підтримку доступнішою та ближчою до людей, які її потребують.
- Україна готова ділитися досвідом продовольчого виробництва та співпрацювати з іноземними фермерами й компаніями.
- Зеленський закликав партнерів підтримувати Grain from Ukraine.
Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне оновити чинні системи гуманітарної допомоги, оскільки вони надто повільні, а мають бути ближчими до людей.
Про це глава держави сказав у своєму онлайн-зверненні до учасників продовольчої програми Grain from Ukraine.
Зеленський закликав оновити системи гуманітарної допомоги
За словами Зеленського, наявні системи гуманітарної допомоги наразі дуже повільні
— І ми вважаємо, що вони мають бути ближчими до тих, хто цього потребує найбільше. Люди в кризі потребують підтримки зараз. Разом з Україною, переконаний, ми можемо це зробити, – сказав президент.
Він наголосив, що Україна готова ділитися досвідом виробництва продовольства з країнами, які цього потребують. Це може бути співпраця з українськими компаніями та фермерами.
Зеленський закликав партнерів продовжувати підтримувати українську продовольчу програму та сприяти відновленню експорту аграрної продукції.
— Ми тісно співпрацюємо з нашими європейськими сусідами, щоб Шляхи солідарності працювали й наша аграрна продукція могла транзитом проходити через Європу. Також ми працюємо з нашими арабськими партнерами, з Туреччиною та багатьма іншими країнами, щоб експортувати українську продукцію, потрібну світові, – зазначив глава держави.