У ніч проти 27 листопада Сили оборони України спільно з російським повстанським рухом Черная Искра атакували Єфремовський завод синтетичного каучуку на території РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ 27 листопада.

Атака на Єфремовський завод і Новошахтинський НПЗ

Підприємство бере участь у виробництві твердого ракетного палива, яке використовують, серед іншого, для балістичних ракет Іскандер. Російська армія застосовує ці ракети для ударів по Україні.

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– Синтетичний каучук – основа твердого ракетного палива. Він зв’язує окисник і металевий порошок в один міцний заряд, який не тріскається і рівно горить у двигуні ракети. Без нього Іскандер лишається металом на складі, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі нагадують, що ракетами Іскандер армія РФ б’є по українських містах, енергетиці та цивільних об’єктах. Тому удар по Єфремовському заводу – “це менше балістики, яка може полетіти на Україну”.

Крім того, Генеральний штаб підтвердив результати атаки на Новошахтинський НПЗ у Ростовській області, яку здійснили 23 листопада.

Підприємство має потужності для переробки до 7,5 млн тонн нафти щороку. Внаслідок удару знищено 20 горизонтальних резервуарів, ще 21 горизонтальний і 11 вертикальних резервуарів зазнали пошкоджень. Також пошкоджено ділянку трубопроводу.

– Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу російського агресора та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України, – наголосили в Генштабі.

ЗСУ уразили ЗРК Бук-М3 та склади армії РФ

26 листопада та в ніч проти 27 листопада Сили оборони продовжили завдавати ударів по засобах протиповітряної оборони, пунктах управління та логістичних об’єктах російських військ.

Як повідомили у Генштабі, у районі населеного пункту Курошани Запорізької області українські військові уразили зенітний ракетний комплекс Бук-М3. Це найсучасніша модифікація комплексу Бук, яку російська армія використовує для прикриття своїх угруповань на півдні.

Під удар потрапили два пункти управління противника. У районі Талового Луганської області уражено пункт управління підрозділу російських військ, а поблизу Селидового Донецької області – пункт управління безпілотниками, звідки окупанти спрямовували дрони на позиції українських військових.

ЗСУ також завдали ударів і по військових складах РФ. У районі Грибувахи Луганської області уражено склад паливно-мастильних матеріалів, а в Луганську — склад матеріально-технічних засобів. На останньому об’єкті після удару виникла пожежа.

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