У неділю, 29 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть обмеження електропостачання через наслідки ворожих атак на енергосистему. Запроваджуватимуться графіки відключення світла для промисловості та погодинні обмеження від 1 до 3 черг для всіх категорій споживачів.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла 29 листопада: як діятимуть

За даними компанії, завтра, 29 листопада, у низці регіонів цілодобово застосовуватимуть такі графіки відключення електропостачання:

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для промислових споживачів — графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3 черг.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки ворожих атак на українську енергосистему. В Укренерго зазначили, що енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути електропостачання споживачам.

Споживачам радять перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу.

Раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури на опалювальний період 2026–2027 років.

Документ передбачає заборону висвітлення у ЗМІ наслідків руйнувань, термінів відновлення та ходу будівництва захисних споруд.

Частина пунктів цього рішення, передбачених указом президента №1151/2026 від 28 листопада, не оприлюднюється та має гриф — для службового користування.

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