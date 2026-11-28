Листопад 2026 року виявився досить плідним як для парламентарів, так і для урядовців. Протягом місяця розробили та ухвалили кілька постанов, які уточнюють правила військового обліку, бронювання працівників і мобілізації.

Частина нововведень уже набула чинності, інші передбачають перехідний період або поки перебувають на етапі підготовки.

Тож Факти ICTV поспілкувалися з адвокатом, керуючим партнером адвокатського об’єднання Прімус Партнерс Сергієм Касянчуком та розпитали, чи передбачені зміни до закону про мобілізацію з 1 грудня та що зміниться у бронюваннях і військовому обліку.

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Мобілізація з 1 грудня 2026 в Україні: кому продовжили бронювання до 20 грудня і що потрібно перевірити

Одна з головних змін, яка стосується бронювання працівників у грудні, передбачена постановою Кабміну № 1452 від 19 листопада 2026 року. Документ набув чинності 24 листопада та запровадив перехідний період до 20 грудня включно.

Адвокат Сергій Касянчук пояснив, на які нюанси постанови варто звернути увагу роботодавцям і військовозобов’язаним.

Кому продовжили критичність і бронювання

Перехідне правило охоплює рішення про критичність для економіки та життєдіяльності населення, строк яких сплив у період з 27 жовтня до набрання чинності постановою або спливає раніше 20 грудня.

Є важлива умова. Орган, який видав рішення, мав погодити відповідні галузеві чи регіональні критерії з Координаційним центром станом на день набрання чинності постановою.

Якщо рішення скасували або воно підлягає скасуванню, зокрема через вилучення критерію, на якому воно ґрунтувалося, перехідне продовження не застосовується. Тому роботодавцю важливо уточнити в органі, який видав рішення, чи збереглася підстава для його критичності після перегляду критеріїв.

Бронювання працівника продовжується до 20 грудня включно, якщо підприємство підпадає під це перехідне правило, відстрочку оформили через Дію і її власний строк також закінчився або закінчується у визначений постановою період.

Наприклад, якщо рішення про критичність підприємства й бронювання працівника закінчуються 5 грудня та виконані інші умови, обидва діятимуть до 20 грудня включно.

Якщо ж рішення про критичність із самого початку діє до січня, а бронювання працівника спливає 5 грудня, роботодавцю слід оформити його продовження за загальною процедурою. Строки, які самі по собі тривають довше за 20 грудня, постанова не скорочує.

Що змінилося для роботодавців

— Для окремих критично важливих підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів змінився розрахунок квоти бронювання. До 20 грудня вони мають привести кількість заброньованих у відповідність до ліміту, — додав експерт.

Такий самий строк встановили для визначених критично важливих представництв донорських установ і виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги щодо їхнього окремого ліміту.

Що робити, якщо бронювання не відображається

Роботодавцю варто перевірити, чи актуальні відомості про підприємство в Єдиному переліку для бронювання та що показує Дія щодо конкретного працівника. Якщо проблема у відомостях про критичність, слід звернутися до органу, який видав рішення і вносить відомості до переліку.

Адвокат наголосив, що працівнику варто оновити військово-обліковий документ у Резерв+. Якщо там залишилася стара дата або відстрочка зникла, слід попросити роботодавця перевірити статус у Дії та зберегти наявні підтвердження попереднього бронювання.

Мінцифри отримало п’ять днів від набрання чинності постановою, щоб забезпечити технічну можливість бронювання через Дію для охоплених підприємств. Для працівників, яких за цими підприємствами вже було заброньовано на день втрати критичності або на день набрання чинності постановою, переведення на спеціальний військовий облік відбувається без застосування загального 72-годинного строку.

Де є ризик спорів

Адвокат зауважив, що найскладніші випадки — коли бронювання спливло до 24 листопада і в цей проміжок щодо працівника вже вчинили дії з призову. Постанова охоплює частину відстрочок, строк яких на той момент уже закінчився, але окремо не визначає, що робити з рішеннями, ухваленими до набрання нею чинності.

Якщо наказ про призов уже видано, сама поява оновленого запису в Резерв+ його автоматично не скасовує. Правомірність призову в такій ситуації потрібно оцінювати за документами й датами конкретної справи.

На думку адвоката, людина має отримувати чітку відповідь, чому в її документі відображається стара дата — через затримку оновлення даних, через скасування критичності роботодавця чи тому, що її відстрочка взагалі не підпадає під перехідне правило. Для працівника на екрані ці ситуації можуть виглядати однаково. Юридичні наслідки в кожної різні.

100% бронювання за мобілізаційним зобов’язанням: чи запрацює новий механізм у грудні

Адвокат нагадав, що у листопаді уряд також анонсував механізм, який дозволить підприємствам бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників.

Однак станом на 25 листопада 2026 року відповідну постанову ще не оприлюднили. 1 грудня — це озвучений урядом строк, до якого планували затвердити правила.

Адвокат Сергій Касянчук звернув увагу на питання, які потрібно врегулювати перед запуском такого механізму.

Як має працювати механізм

За анонсом прем’єра, підприємство зможе бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників, якщо регулярно залучатиме частину персоналу до військової служби на добровільних засадах.

Прем’єр також заявив, що людина має знати, де й скільки служитиме. Скільки саме працівників має залучати підприємство, з якою періодичністю, за якою формою та на який строк служби, в оприлюднених правилах наразі не визначено.

Що з добровільністю, роботою та зарплатою

Експерт пояснив, що добровільність має означати, що працівник може відмовитися без тиску і негативних наслідків для трудових відносин. Якщо від згоди однієї людини залежатиме бронювання її колег, ризик тиску цілком реальний.

— Частина третя статті 119 КЗпП уже гарантує мобілізованим і прийнятим на військову службу за контрактом працівникам збереження місця роботи й посади. Загального обов’язку роботодавця зберігати середній заробіток ця норма не встановлює. Тому для анонсованої гарантії щодо зарплати потрібно визначити, хто, скільки і протягом якого строку платитиме, — зауважив Сергій Касянчук.

Що буде, якщо підприємство не виконає зобов’язання

Спеціальних наслідків поки не оприлюднено. Для працівника принципове питання — чи вплине невиконання зобов’язання роботодавцем лише на можливість бронювати надалі, чи також на вже оформлені відстрочки.

Це слід прямо врегулювати, зокрема для випадку, коли підприємство не набрало потрібної кількості добровольців.

Бронювання 95% працівників підприємств ОПК: як зміниться розрахунок

Адвокат Сергій Касянчук пояснив, кого стосується нова формула та за яких умов підприємство може отримати бронювання понад встановлений ліміт.

Ліміт до 95% для відповідних підприємств ОПК встановила жовтнева постанова КМУ № 1328. Листопадова постанова № 1452 внесла зміни до Порядку бронювання, затвердженого постановою № 76. Сам відсоток залишився 95%. Змінилася чисельність, від якої його рахують.

95% — це гранична частка військовозобов’язаних працівників, яких підприємство може забронювати за загальним правилом для цієї категорії. За основу беруть фактичну кількість військовозобов’язаних працівників, які враховуються за Порядком бронювання.

Раніше за основу брали чисельність, зафіксовану в рішенні про критичність. Наприклад, якщо в рішенні Міноборони зазначено 100 військовозобов’язаних, а зараз на підприємстві працюють 200, які враховуються для розрахунку, ліміт становить 190 осіб замість 95.

Збільшення ліміту дає роботодавцю можливість подати більше працівників на бронювання. Відстрочку кожному працівнику оформлюють за встановленою процедурою.

Кого стосується нова формула

Вона поширюється на підприємства ОПК, які Міноборони визначило критично важливими, а також на визначені Міненерго критично важливі підприємства паливно-енергетичного комплексу та окремі категорії їхніх підрядників і виробників трансформаторного обладнання.

Ці роботодавці мають до 20 грудня 2026 року привести кількість заброньованих у відповідність до ліміту.

— Порядок передбачає обов’язкове бронювання військовозобов’язаних, безпосередньо залучених до виробничих процесів. Тому роботодавцю важливо спочатку визначити, хто належить до цієї категорії. Якщо ліміту недостатньо, Міноборони або Міненерго може ухвалити рішення про бронювання понад 95% з урахуванням рекомендацій Координаційного центру, — уточнив експерт.

Мобілізація з 1 грудня: нові критерії критичності для підприємств культури, медіа та охорони здоров’я

У листопаді змінилися також вимоги, за якими визначають підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для окремих галузей економіки. Це важливо для роботодавців, які претендують на статус критично важливих і використовують його для бронювання військовозобов’язаних працівників.

Міністерство культури наказом № 1648 від 23 листопада затвердило оновлені критерії для сфер культури та інформації. Вони охоплюють, зокрема, кіновиробництво, книговидання, медіа та підприємства, які забезпечують виробництво або трансляцію контенту для телемарафону.

Наприклад, серед критеріїв для кінематографічних підприємств є проведення щонайменше 500 кінопоказів протягом попереднього календарного року не менш ніж у 10 областях України. Для видавців передбачено реалізацію щонайменше двох книжкових проєктів за останні 12 місяців із промоцією та збутом продукції.

Окремо Міністерство охорони здоров’я наказом № 1842 від 18 листопада виклало в новій редакції критерії визначення підприємств, важливих для сфери охорони здоров’я.

Вони стосуються, зокрема, виробників та імпортерів лікарських засобів і медичних виробів, підприємств, які забезпечують постачання продукції для державних програм, а також організацій, що працюють із донорською кров’ю та її компонентами. Наказ зареєстрували в Мін’юсті 19 листопада.

Ці зміни не означають автоматичного бронювання працівників усіх підприємств зазначених галузей. Роботодавці мають відповідати встановленим критеріям і пройти процедуру отримання статусу критично важливих.

Перевірки автотранспортних підприємств з 1 грудня: чи можуть позбавити статусу критично важливих

Ще одна зміна, яка починає діяти з 1 грудня, стосується підприємств автомобільного транспорту, що отримали статус критично важливих.

Укртрансбезпека оголосила про початок перевірок дотримання галузевих вимог. Ідеться про відповідність критеріям, передбаченим постановою Кабміну № 76 та наказом Міністерства розвитку громад та територій № 50.

Під час перевірок оцінюватимуть, чи продовжують перевізники відповідати вимогам, на підставі яких вони отримали відповідний статус. Тобто це не запровадження нових правил бронювання для всіх транспортних компаній, а контроль за виконанням уже встановлених умов.

Військовий облік та електронні реєстри: чи з’являться нові правила з грудня

Станом на зараз, окремих нових правил чи змін до закону про мобілізацію з грудня 2026, які б запроваджували автоматичне відстеження фактичного місця перебування військовозобов’язаних або автоматичне накладення штрафів за допомогою реєстрів, не оприлюднено.

Адвокат Сергій Касянчук пояснив, як працює обмін інформацією між державними базами та що варто перевірити військовозобов’язаним.

Міжреєстровий обмін уже працює за чинним порядком. Він дозволяє оновлювати відомості, а в окремих випадках — автоматично брати на військовий облік тих, хто раніше на ньому не перебував.

Із недавніх змін, які бачить користувач, — у Резерв+ граничну дату відстрочки почали показувати безпосередньо в електронному військово-обліковому документі. Це зміна відображення даних.

Система може виявити розбіжність у даних. Наприклад, в одному реєстрі зазначено нову адресу, а в Оберезі залишилася попередня. Щоб накласти штраф, уповноважений орган має встановити, який саме обов’язок порушила людина, і перевірити докази.

Є й окрема гарантія. Якщо справа стосується неподання персональних даних, примітка до статті 210 КУпАП передбачає, що статті 210 і 210-1 не застосовуються, коли держатель Оберега міг отримати відповідні дані через електронний обмін з іншими державними реєстрами.

— Військовозобов’язаному варто перевірити актуальність даних і строк своєї відстрочки в Резерв+. Якщо для вашої помилки доступна функція Виправити дані онлайн, подайте запит у Резерв+. В інших випадках зверніться до органу, який веде ваш військовий облік. Роботодавці й надалі ведуть персональний військовий облік та подають передбачені повідомлення про прийняття і звільнення працівників, — рекомендував адвокат.

Посилення відповідальності за ухилення від військової служби та СЗЧ: що готує уряд

Ще одна тема, яку порушували урядовці в листопаді, — посилення відповідальності за переховування від військової служби та самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

13 листопада прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив у Верховній Раді, що Міністерство оборони завершує підготовку відповідного законопроєкту. За його словами, документ має передбачити посилення відповідальності за такі порушення.

Однак станом на 25 листопада йдеться саме про підготовку законодавчих змін, тому говорити про нові покарання, які почнуть діяти з 1 грудня, поки передчасно.

Корецький також згадав про необхідність оновлення підходів до мобілізації та створення зрозумілого механізму ротації військовослужбовців, які тривалий час перебувають на фронті. Однак конкретні правила такого механізму на момент підготовки матеріалу ще не оприлюднили.

Чи зміниться мобілізаційний вік з 1 грудня 2026 року

Окремих законодавчих змін щодо збільшення або зменшення мобілізаційного віку з 1 грудня не передбачено.

18 листопада народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що до профільного комітету не надходили відповідні законодавчі пропозиції чи ініціативи.

За його словами, стандартний мобілізаційний вік залишається незмінним — від 25 до 60 років. При цьому громадяни віком від 50 до 60 років також можуть підлягати мобілізації на загальних законних підставах.

Отже, станом на 25 листопада законодавчих змін, які б із грудня переглядали вікові межі призову, не передбачено.

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