Протягом наступних декількох днів центр потужного холодного антициклону з Балтики рухатиметься в нашому напрямку і остаточно витіснятиме теплу погоду. А отже варто очікувати низьких зимових температур.

Водночас опади у вигляді снігу очікуються лише у Карпатах, на решті території країни переважно буде сухо та хмарно з проясненнями.

Детальніше про прогноз погоди в Україні на 10 днів ексклюзивно для Фактів ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода в Україні на вихідні 28 та 29 листопада

У суботу, 28 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями.

У південно-західній частині вночі пройде помірний, на Прикарпатті місцями очікується значний сніг та мокрий сніг. Водночас місцями буде налипання мокрого снігу, вдень в Карпатах прогнозується невеликий сніг. На решті території без опадів.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті вночі та вдень 0-5° тепла.

На півдні Одещини та в Криму дощі. Температура впродовж доби 1-6° тепла.

В більшості західних і центральних областей на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень на узбережжі морів місцями пориви 15-20 м/с.

У неділю, 29 листопада, спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується.

Вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с, на узбережжі морів місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-6° морозу, на Закарпатті 1-3° тепла. В Карпатах вночі буде 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу.

– І вже з 29 по 30 листопада у більшості областей спостерігатиметься погода без опадів, з більшою кількістю прояснень. Відносно спокійна синоптична ситуація з морозними показниками, – розповідає Наталія Птуха.

Прогноз погоди на 30 листопада – 2 грудня

Протягом цих трьох днів буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується.

Вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с.

30 листопада температура вночі 6-12° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті 13-18° морозу, вдень 0-6° морозу, на Закарпатті 1-3° тепла.

У вівторок, 1 грудня, температура вночі буде 8-14° морозу, вдень 0-6° морозу, на Закарпатті 1-3° тепла.

У середу, 2 грудня, у більшості західних та північних областей очікується від 2° морозу до 3° тепла.

Консультативний прогноз на 3-6 грудня

Протягом цих днів очікується суха погода.

Температура вночі 3 грудня буде 6-13° морозу, 04-06 грудня в Україні, крім сходу, послаблення морозу до 0-6°; вдень від 3° морозу до 3° тепла, на сході країни 1-6° морозу.

– Бачимо, що в Україні встановиться зимовий характер погоди, хіба що не скрізь є сніговий покрив, – говорить синоптик.

Таким чином, в Україні протягом наступних 10 днів очікується спокійна погода без значних опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть морозні показники, тож вдягатися варто по-зимовому тепло.

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