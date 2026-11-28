Протягом 2024–2026 років російські спецслужби залучили до диверсійно-терористичної діяльності 365 неповнолітніх українців — це майже 26,4% від усіх завербованих. Найчастіше підлітків використовують для підпалів, а також для виготовлення та закладання саморобних вибухових пристроїв.

Про це Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора повідомили Радіо Свобода у відповідь на інформаційні запити.

Вербування українських підлітків спецслужбами РФ

За даними Офісу генпрокурора, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну правоохоронці розпочали 38 кримінальних проваджень, у межах яких про підозру повідомили 45 неповнолітнім, завербованим представниками держави-агресора.

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Обвинувальні акти в усіх 38 провадженнях уже скерували до суду. У 22 провадженнях щодо 23 неповнолітніх суд ухвалив обвинувальні вироки. Ще у 16 провадженнях стосовно 22 неповнолітніх судовий розгляд триває.

Дії завербованих підлітків кваліфікують, зокрема, за статтями Кримінального кодексу України про державну зраду, диверсію, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, несанкціоноване поширення інформації про переміщення українських військових, терористичні акти, а також незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами.

За інформацією прокуратури, цілями посягань ставали автомобілі, релейні шафи, трансформаторні, сигнальні та силові підстанції, обладнання та техніка залізниці, адміністративні будівлі, об’єкти Укрпошти та мобільного зв’язку.

Крім того, Офіс генпрокурора зафіксував дев’ять фактів вербування неповнолітніх для участі у збройному конфлікті. До цього причетні шестеро військовослужбовців РФ, яких встановили та притягнули до кримінальної відповідальності.

Як та через які платформи Росія вербує дітей

За даними прокуратури та СБУ, російські спецслужби діють дистанційно. Основним каналом вербування є спілкування через соціальні мережі, передусім Telegram, а також месенджери, онлайн-ігри та сервіси знайомств. Іноді куратори використовують встановлення шпигунських програм на електронні пристрої дітей.

Серед ключових мотивів та методів тиску, які застосовують вербувальники, є обіцянки швидкого заробітку та матеріальної винагороди, шантаж і погрози з боку кураторів, а також гра на прагненні підлітків до спілкування та визнання.

У СБУ наголошують, що особливо вразливими є діти, які стикаються з булінгом, мають конфлікти в сім’ї, перебувають у складному матеріальному становищі або відчувають нестачу уваги та підтримки з боку дорослих.

Також у СБУ застерігають, що російські куратори нерідко переконують підлітків, нібито через вік їм не загрожує покарання, хоча кримінальна відповідальність в Україні за окремі тяжкі злочини настає з 14 років.

Як діють спецслужби РФ щодо українців

Російські спецслужби регулярно використовують онлайн-ігри, чати та соцмережі, щоб схиляти українських підлітків до фотографування військових об’єктів, підпалів автомобілів ЗСУ або перенесення пакунків із вибухівкою в обмін на “легкі гроші”.

Крім того, спецслужби РФ намагаються вербувати українців і за кордоном. У червні 2025 року Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляло про активізацію спроб вербування українців для протиправної діяльності на території країн Європейського Союзу.

А 6 листопада 2026 року Служба зовнішньої розвідки поінформувала, що російські спецслужби розгорнули системну гібридну кампанію в країнах ЄС, намагаючись залучати українських біженців до підпалів, диверсій і саботажу, щоб залякати європейців та підірвати військову допомогу Києву.

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