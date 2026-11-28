У ніч на 28 листопада російський ворог атакував територію України 162 ударними дронами типу Shahed (74 із них — реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну

Ворог запускав дрони з Орла, Міллерова, Курська, а також з окупованих Донецька та Гвардійського, що в Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили 141 ворожий БпЛА типу Shahed (54 із них — реактивні), Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих ворожих цілей на семи локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ще кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 739-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Воздушные силы ВСУ

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