РФ атакувала Україну 162 дронами: як відпрацювала ППОДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Росія атакувала Україну 162 ударними дронами.
- 74 ворожі БпЛА були реактивними Shahed.
- Сили ППО збили та подавили 141 безпілотник, серед них 54 реактивні Shahed.
У ніч на 28 листопада російський ворог атакував територію України 162 ударними дронами типу Shahed (74 із них — реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Атака дронів на Україну
Ворог запускав дрони з Орла, Міллерова, Курська, а також з окупованих Донецька та Гвардійського, що в Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили 141 ворожий БпЛА типу Shahed (54 із них — реактивні), Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих ворожих цілей на семи локаціях.
Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ще кілька ворожих безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 739-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.