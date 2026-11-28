Щороку в четверту суботу листопада українці по всьому світу запалюють свічки пам’яті, щоб вшанувати мільйони жертв Голодомору 1932-1933 років та інших періодів голоду (1921-1923 і 1946-1947 років), які влаштовувала радянська тоталітарна влада проти нашого народу.

Запали свічку пам’яті

Українців закликають о 16:00 долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання та акції Запали свічку пам’яті. Щоб світло від свічок стало символом скорботи за жертвами голодоморів і символом незламності у час повномасштабної війни в Україні.

Дослідження Голодомору та акція свічка пам’яті

Відомим дослідником штучного Голодомору 1932-33 років був американський історик, політолог і журналіст Джеймс Мейс. Саме завдяки його дослідженням світ дізнався про масштаби винищення українців під час Голодомору, повідомляє Інститут національної пам’яті.

Зараз дивляться

Джеймс Мейс був автором звіту комісії Конгресу США з вивчення Голодомору 1932-1933 років, в якому голод вперше класифікували як геноцид. Джеймс Мейс зібрав документальні матеріали для книги Роберта Конквеста Жнива скорботи. Радянська колективізація і Голодомор (1986).

Батько Мейса походив з індіанського племені черокі, яке американський уряд у 1830-х змусив виселитися з корінних земель у Північній Кароліні й Джорджії до Оклахоми. Звідси у Мейса й зацікавлення геноцидами.

Відомо, що дослідження Джеймса Мейса про голодомори в Україні на Заході не сприймали, тож він нажив собі впливових ворогів. У 1993 році Мейс переїхав жити до Києва, де одружився з письменницею Наталією Дзюбенко.

Джеймс Мейс був професором політології у Києво-Могилянській академії.

Саме Джеймс Мейс став автором ідеї Запали свічку пам’яті.

18 лютого 2003 року Джеймс Мейс у газеті День опублікував колонку Свіча у вікні. Він писав, що у 30-х роках українці стали жертвами геноциду й були настільки покаліченими, що багато які вади, сьогодні притаманні українській державі, виникають саме з цього.

– Як іноземець, я почуваюся не дуже затишно, даючи політичні поради – навіть під вигуки деяких комуністів, що мені слід було б повернутися до своїх індіанців… Я ж хочу запропонувати лише акт національної пам’яті, доступний кожному: в національний день пам’яті жертв 1933-го (в четверту суботу листопада) визначити час, коли кожен член цієї нації, де майже кожна родина втратила когось із близьких, запалить у своєму вікні свічку в пам’ять про померлих, – наголосив Джеймс Мейс.

Історія Дня пам’яті жертв Голодоморів

День пам’яті жертв Голодоморів своїм указом від 26 листопада 1998 року заснував президент Леонід Кучма. Цей день припадає на четверту суботу листопада.

Нагадаємо, що у 2006 році Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Події 1921-1923 та 1946-1947 років кваліфіковані як голод. У 2008 році у Києві створили Національний музей Голодомору-геноциду.

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