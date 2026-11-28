Сили оборони України завдали удару по пункту постійної дислокації підрозділу випробувального центру перспективних безпілотних технологій Рубікон Збройних сил Росії у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Втрати ворога можуть перевищувати 30 загиблих та сягати до 70 поранених.

Про результати успішної операції повідомили Сили оборони Півдня України та Оперативне командування Південь.

У Бердянську уразили базу російського підрозділу БпЛА Рубікон

За наявними розвідувальними даними, унаслідок атаки на об’єкт російського підрозділу Рубікон у тимчасово окупованому Бердянську знищено навчально-тренувальну базу, де готували пілотів ворожих безпілотників.

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Також під удари потрапили місця розташування особового складу російських окупантів та зберігання безпілотників.

Крім того, підтверджено ураження представників керівного складу цього підрозділу. За попередньою інформацією, втрати противника можуть становити понад 30 загиблих та до 70 поранених.

За свідченнями очевидців, після влучання в районі цілі тривалий час фіксувалася повторна детонація боєприпасів.

Значну кількість поранених російських військовослужбовців доправили до місцевої лікарні, а тіла загиблих окупантів, за наявною інформацією, вивезли до Маріуполя.

Бойову операцію спланував координаційний центр застосування ударних безпілотних систем центру об’єднаної вогневої підтримки угруповання військ (сил) Південь.

До реалізації завдання долучилися Harpy Group, Служба зовнішньої розвідки України, Центр спеціальних операцій Альфа СБУ, 422-й окремий полк безпілотних систем Luftwaffe, 427-ма окрема бригада безпілотних систем Рарог.

Нагадаємо, у ніч на 28 листопада Сили оборони України уразили три стратегічні об’єкти нафтової галузі Росії — лінійні виробничо-диспетчерські станції Самара та Нурліно, а також Новошахтинський нафтопереробний завод.

Внаслідок атак на підприємствах зафіксовано вибухи та пожежі, що підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ та Службі безпеки України.

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