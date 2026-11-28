Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження нових санкцій РНБО проти російських розробників безпілотників, наземних роботизованих комплексів та постачальників компонентів для військово-промислового комплексу РФ. Загалом під обмеження потрапили 81 фізична особа та 67 компаній, серед яких підприємства, причетні до випуску Shahed, літаків Су-34, а також військова частина, що управляє полігоном Капустин Яр, звідки запускають ракету Орєшнік.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Україна застосувала санкції проти російського ВПК

Перший санкційний список охоплює 44 громадян РФ та 31 російську компанію, залучених до матеріально-технічного забезпечення російського ВПК. Вони виробляють і постачають військовим підприємствам продукцію, високоточне промислове обладнання, інструменти, компоненти та сировину, розвивають безпілотні авіаційні системи й робототехнічні комплекси, а також готують операторів бойових дронів.

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Серед них Сапсан — підприємство, що виготовляє та постачає дрони окупантам, а також співпрацює з науково-виробничим центром, який виробляє Shahed та компоненти до ракет Іскандер.

Під обмеження потрапила компанія Мавітєх, яка імпортує до Росії різні компоненти з Китаю в обхід санкційних обмежень, та завод Сигнал, який розробляє та виробляє безпілотники для збору розвідувальних даних.

В Офісі президента зазначили, що частина цих компаній уже перебуває під санкціями Європейського Союзу, США та Швейцарії. Україна працюватиме з міжнародними партнерами для повної синхронізації обмежень проти цих підприємств, їхніх засновників і директорів в інших юрисдикціях.

Санкції проти військової частини полігону Капустин Яр

До другого пакета санкцій увійшли 37 росіян та 36 російських компаній, які виробляють і постачають продукцію військовим підприємствам РФ, а також розвивають безпілотні авіаційні системи та робототехнічні комплекси.

До цього списку потрапило підприємство Агрегат, що виробляє вертольоти, літаки та компоненти до них, зокрема до винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Під обмеження потрапив Россі — виробник і постачальник безпілотних авіаційних систем (випускає до 150 систем на місяць) та центр підготовки операторів дронів.

Крім цього, санкції стосуються розробника та виробника наземних роботизованих платформ Новий рубіж, які Росія застосовує проти українських військових і для транспортування боєприпасів.

Водночас Україна запровадила санкції проти військової частини 15644, яка управляє полігоном Капустин Яр, звідки Росія запускає ракети Орєшнік.

Радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що кожне підприємство з оприлюднених списків допомагає виробляти зброю проти українців — від Shahed до наземних роботів.

— Наша відповідь — позбавити їх компонентів і доступу до міжнародних ринків. Це сигнал партнерам: ці компанії працюють на ВПК Росії та обходять санкції. Просимо підтримати синхронізацію, додати їх разом із засновниками та директорами до ваших списків, — зазначив він.

Ракета Орєшнік: що про неї відомо

Вперше Росія здійснила бойовий пуск новітньої балістичної ракети Орєшнік під час удару по Україні вранці 21 листопада 2024 року, застосувавши зброю по місту Дніпро.

У ніч на 9 січня 2026 року російські війська вдруге атакували Орєшніком Україну. Тоді під удар цієї ракети потрапила Львівська область.

Ще один запуск відбувся 24 травня 2026 року. Тоді РФ застосувала дві ракети Орєшнік. Згодом стало відомо, що одна з них влучила в район Білій Церкві, а інша впала на тимчасово окупованій території Донецької області.

Раніше Факти ICTV розповідали, що відомо про новітню балістичну ракету Орєшнік та скільки ця зброя може летіти до Києва.

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