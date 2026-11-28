Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 2825 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога у війні на 28 листопада 2026

Особовий склад: близько 1 650 986 (+2 825) осіб

Танки: 12 517 (+3)

Бойові броньовані машини: 26 038 (+35)

Артилерійські системи: 52 900 (+42)

РСЗВ: 2 312 (+6)

Засоби ППО: 1 782 (+10)

Літаки: 456

Гелікоптери: 356

Наземні робототехнічні комплекси: 3 253 (+10)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 623 676 (+1 359)

Крилаті ракети: 5 278

Кораблі та катери: 36

Підводні човни: 2

Автомобільна техніка та автоцистерни: 181 327 (+575)

Спеціальна техніка: 4 958 (+7)

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 739-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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