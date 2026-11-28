Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 28 листопада: ЗСУ знищили 2 825 окупантів та понад 40 артсистемДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 2825 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога у війні на 28 листопада 2026
- Особовий склад: близько 1 650 986 (+2 825) осіб
- Танки: 12 517 (+3)
- Бойові броньовані машини: 26 038 (+35)
- Артилерійські системи: 52 900 (+42)
- РСЗВ: 2 312 (+6)
- Засоби ППО: 1 782 (+10)
- Літаки: 456
- Гелікоптери: 356
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 253 (+10)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 623 676 (+1 359)
- Крилаті ракети: 5 278
- Кораблі та катери: 36
- Підводні човни: 2
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 181 327 (+575)
- Спеціальна техніка: 4 958 (+7)
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 739-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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