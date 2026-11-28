Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури на опалювальний період 2026-2027 року. Документ передбачає заборону на висвітлення у ЗМІ наслідків руйнувань, термінів відновлення та ходу будівництва захисних споруд.

Про це йдеться в указі президента №1151/2026 від 28 листопада, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 жовтня Про заходи з посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури на наступний опалювальний період 2026/27 року. Частина пунктів рішення не публікується та має гриф — для службового користування.

Заборона на висвітлення наслідків руйнувань і будівництва

Один із пунктів рішення РНБО зобов’язує Кабінет міністрів вжити невідкладних заходів щодо заборони висвітлення у засобах масової інформації відомостей про:

Зараз дивляться

наслідки руйнувань і терміни відновлення об’єктів критичної інфраструктури;

етапи та стан будівництва захисних споруд на об’єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору і сектору життєзабезпечення населення, зокрема тих, що передбачені Комплексними планами стійкості регіонів та окремих міст.

Протягом місяця уряд має посилити інженерно-технічний захист пріоритетних об’єктів критичної інфраструктури та пріоритизувати їх забезпечення протиповітряним прикриттям.

Крім цього, Кабінет міністрів повинен активізувати залучення підприємств паливно-енергетичного сектору і сектору систем життєзабезпечення критичної інфраструктури до створення груп протиповітряної оборони.

Також уряду потрібно у двотижневий термін спростити оформлення прав на земельні ділянки під енергооб’єкти.

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин відповів на запитання журналістів, як планують реалізовувати заборону і хто це контролюватиме.

— У РНБО кажуть, що саме цей пункт розписаний, зокрема на СБУ. Тому попередньо можна сказати, шо комплекс заходів визначатимуть Кабмін, СБУ, може ще інші залучені служби. Але ситуація складна, бо значна частина таких публікацій – це анонімні Telegram-канали, – сказав він.

Завдання для Міноборони, Генштабу і Міненерго

Рішення РНБО визначає низку кроків для силового блоку, профільних міністерств і структур.

Міністерству оборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ доручено затвердити план заходів щодо об’єктового протиповітряного захисту об’єктів критичної інфраструктури, зокрема для залучення цільових фінансових ресурсів, засобів від партнерів та комплектування відповідних підрозділів Сил оборони засобами ППО.

Міністерство енергетики України спільно з операторами критичної інфраструктури має за два місяці розробити план-графік будівництва сховищ на об’єктах інфраструктури, де є така потреба, а протягом місяця — підготувати до використання наявні укриття.

Низці відомств, Агентству відновлення, місцевим адміністраціям та операторам критичної інфраструктури доручено за місяць завершити облаштування і ремонт інженерного захисту об’єктів енергетики та систем життєзабезпечення від повітряних атак відповідно до концепції Країна-фортеця та попередніх урядових постанов.

Зазначено, що у разі пошкоджень цей захист потрібно постійно відновлювати і звітувати щокварталу.

Агентству відновлення та Укренерго поставлено завдання за місяць добудувати захисні споруди ІІ та ІІ (тимчасового) рівнів на визначених об’єктах критичної інфраструктури.

Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Генштабу ЗСУ та проєктному інституту Міноборони доручено за місяць оновити вимоги до інженерного захисту (постанова № 471), зокрема методику оцінки укриттів першого рівня.

Повноваження для регіонів та Києва

Обласним та Київській міській адміністраціям у місячний термін доручено ухвалити рішення про передачу з державної до комунальної власності столиці обладнання мобільної розподільної генерації тепло- та електроенергії.

Крім того, доручено забезпечити розбудову маневреної та захищеної когенерації, збільшити кількість засобів резервного живлення, організувати інженерний захист енергооб’єктів і розвиток сфери когенерації в регіонах, а також підготувати будинки до можливих відключень електроенергії.

Нагадаємо, ситуація в енергосистемі України залишається складною внаслідок атак армії РФ. Зокрема, у ніч проти 25 листопада російські війська атакували підстанції, об’єкти генерації, лінії електропередачі та газову інфраструктуру, після чого зафіксували пошкодження у чотирьох областях.

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