Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. Головними темами розмови стали практичний запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, створення міжнародного компенсаційного механізму за гроші Росії та новий План дій Ради Європи.

Про підсумки переговорів повідомили в Офісі президента України.

Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи

На початку зустрічі президент подякував Алену Берсе за візит до України у важливий день та участь у заходах із вшанування памʼяті жертв голодоморів — злочинів проти українців, за які Росія так і не понесла справедливої відповідальності.

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Зеленський наголосив, що безкарність агресора за минулі злочини лише підштовхує його до нових, тому встановлення справедливості за розв’язану Росією війну є принциповим питанням.

Вони обговорили конкретні кроки для притягнення РФ до відповідальності. Зокрема, цього тижня Україна ратифікувала Розширену часткову угоду про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, яка закладає основу для практичного запуску інституції та забезпечення її роботи.

— Це справді важливо: справедливість має перемогти. Ми дуже розраховуємо на вашу особисту участь, відданість справі створення Спеціального трибуналу. Просувати це питання без вас і вашої команди було б украй складно, — сказав Зеленський, додавши, що Київ очікує на приєднання до угоди якомога більшої кількості партнерів.

Президент також наголосив, що під час обговорення умов завершення війни, гарантій безпеки, зокрема з боку союзників та НАТО за принципом п’ятої статті, міцного миру, членства в ЄС та відбудови не можна забувати про відповідальність агресора, оскільки це надзвичайно важливо для людей.

Окремо співрозмовники торкнулися прогресу в створенні міжнародного компенсаційного механізму та шляхів наповнення майбутнього компенсаційного фонду — насамперед за гроші Росії.

Новий План дій Ради Європи для України

Ален Берсе поінформував про новий План дій Ради Європи для України. Документ передбачає, зокрема, підтримку українських ветеранів, жінок і дітей, а також сприяння відбудові України.

Генсек Ради Європи запевнив, що організація повністю віддана питанню притягнення Росії до відповідальності.

— Україна, яка є членом Ради Європи вже понад 30 років, бере в цьому найактивнішу участь. У нас є важливі судові рішення, зокрема, минулого року були винесені рішення у міждержавних справах проти Росії. Також створено Реєстр збитків, — зазначив Берсе.

Нагадаємо, 27 листопада генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе прибув із візитом до Києва. Планувалося, що протягом двох днів він проведе низку зустрічей з українським керівництвом.

Фото : Офіс президента

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