Офіс військового омбудсмана напрацював пропозиції для започаткування поступового звільнення військових та встановлення прогнозованих термінів служби. Йдеться про запровадження бальної системи вислуги та пільгового періоду із підвищеним коефіцієнтом за перебування в зоні бойових дій.

Про це військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила під час спілкування із журналістами.

Терміни служби військовослужбовців за балами

За словами Решетилової, право на визначеність є одним із базових для військовослужбовця, тоді як невідомість щодо тривалості служби та часу повернення до цивільного життя деморалізує.

Зараз дивляться

Офіс військового омбудсмана пропонує диференційоване нарахування балів за кожен місяць служби залежно від її умов:

1 бал — за місяць виконання бойових наказів у зоні бойових дій;

0,4 бала — за місяць перебування в зоні бойових дій без виконання бойових наказів;

0,33 бала — за виконання визначених спеціальних завдань поза зоною бойових дій;

0,2 бала — за місяць служби поза зоною бойових дій.

Набрання 12 балів пропонується визначити підставою для звільнення мобілізованого військовослужбовця з наданням відстрочки від повторної мобілізації строком на один рік.

Окрім цього, пропозиції передбачають додаткове нарахування балів за лікування та реабілітацію після поранень, а також можливість щомісячної доплати у розмірі 50 тис. грн для військовослужбовців, які вже набрали 12 балів, але вирішили продовжити службу.

Друга модель передбачає запровадження пільгового періоду проходження військової служби із застосуванням підвищеного коефіцієнта (×3) до часу перебування у зоні бойових дій.

Зокрема, 18 місяців служби в зоні бойових дій у пільговому обчисленні прирівнюються до 4,5 років військової служби. Досягнення такого терміну пропонують визначити підставою для подання рапорту на звільнення та отримання відстрочки від мобілізації на один рік.

Аудит кадрів, аналіз висновків ВЛК та подальші кроки

В Офісі військового омбудсмана наголосили, що перед запровадженням будь-якої моделі необхідно провести аудит кадрового складу та ефективності використання людського капіталу в армії.

Окремим напрямом пропонується комплексний аналіз у військових частинах, які стосуються фактичної кількості військовослужбовців, які за висновками ВЛК мають обмеження щодо придатності до служби, а також відповідності їхніх посад стану здоров’я і медичним обмеженням.

Крім цього, розглядатиметься доцільність подальшого перебування таких військових на відповідних посадах, можливості переведення на посади згідно зі станом здоров’я, залучення їхнього досвіду за іншими напрямами та поетапного звільнення.

Наступним етапом має стати спільне опрацювання конкретних механізмів реалізації, необхідних змін до законодавства та порядку поетапного впровадження разом із Міністерством оборони України, Генеральним штабом ЗСУ та іншими зацікавленими органами.

— Мета напрацювань — сформувати справедливу, прогнозовану та зрозумілу систему проходження військової служби, забезпечити можливість відновлення військовослужбовців, планову ротацію особового складу та збереження боєздатності Сил оборони України, — наголосили в Офісі військового омбудсмана.

Нагадаємо, наразі повернення військовослужбовців до цивільного життя під час дії воєнного стану можливе лише за чітко визначених законом підстав, а загальні строки мобілізації визначаються відповідно до потреб оборони держави.

Раніше адвокат Анна Даніель пояснювала Фактам ICTV, коли можлива демобілізація мобілізованих під час воєнного стану. За її словами, стаття 23 закону України Про військовий обов’язок і військову службу регулює терміни служби для різних категорій громадян.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.