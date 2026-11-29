Київ готовий до припинення вогню на нинішній лінії зіткнення.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу Al Jazeera.

Зеленський про припинення вогню на лінії зіткнення

За словами глави держави, Україна готова до припинення вогню на нинішній лінії зіткнення з подальшим переходом до дипломатичних переговорів.

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Зеленський наголосив, що така пропозиція вже є значним компромісом з боку України, зважаючи на небажання російського диктатора Володимира Путіна виводити війська з українських територій.

– Ми готові до таких кроків – залишатися і зупинитися там, де ми стоїмо. Ми говоримо про припинення вогню на лінії зіткнення. Чи є це компромісом? Звісно, дуже великим компромісом. Ми розуміємо, що він (Володимир Путін, – Ред.) не хоче йти з нашої землі. Саме тому ми говоримо: добре, зупинімося тут і перейдімо до дипломатії, – сказав президент.

Коментуючи роль Сполучених Штатів у мирному врегулюванні, Зеленський зазначив, що Дональд Трамп має достатньо повноважень відповідно до Конституції США, щоб продовжувати зусилля, спрямовані на завершення війни.

Водночас український президент наголосив, що ціна досягнення миру не має покладатися виключно на Україну.

– Тому я сподіваюся, що Дональд Трамп продовжить шукати спосіб, як завершити цю війну, але не лише через ситуацію, коли за це має платити Україна, бо це неправильно, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 24 листопада під час Конгресу місцевих та регіональних влад президент України Володимир Зеленський заявив, що добровільний вихід українських військ із Донбасу означатиме програш у війні.

Глава держави уточнив, що йдеться не про відступ під час бойових дій, а про свідоме рішення залишити українську територію.

За словами Зеленського, жодні гарантії безпеки не виключають ризику подальших територіальних вимог Росії у разі добровільного передання їй частини української землі.

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