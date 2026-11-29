У понеділок, 30 листопада, у частині областей України впродовж усієї доби діятимуть графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла на 30 листопада

Обмеження споживання електроенергії застосовуватимуть з 00:00 до 24:00:

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для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3,5 черги;

для промисловості – графіки обмеження потужності.

Причиною застосування обмежень залишаються наслідки російських атак на українську енергосистему.

Енергетики продовжують працювати над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

Інформацію про час та тривалість відключень світла за конкретною адресою споживачам рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах обленерго.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомляв, що в Україні готують запуск єдиного цифрового сервісу для повідомлень про перебої з основними комунальними послугами.

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