Протягом минулої доби зафіксовано 131 бойове зіткнення.

Учора авіація противника завдала 69 авіаційних ударів, зокрема скинула 231 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 8 377 дронів-камікадзе та здійснили 1 994 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 29 листопада 2026

Ситуація в Україні на 29 листопада 2026

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази атакували в районах Коренька та Малої Корчаківки.

Зараз дивляться

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку противника в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у районі Радьківки.

Чотири ворожі спроби просунутися зупинено на Лиманському напрямку в районах Колодязів та Лимана.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили сім атак у районах Кривої Луки, Миколаївки, Ямполя та Озерного.

На Краматорському напрямку минулої доби противник активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Довгої Балки та Степанівки.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили вісім атак. Ворог атакував у районі Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Торецького, Кучерового Яру, Білицького, Чернігівки, Красноподілля та Новомиколаївки.

На Олександрівському напрямку загарбники штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку відбито 11 атак загарбників у районах Рибного, Різдвянки, Світлої Долини та Єгорівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти активних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 29 листопада 2026

особового складу — близько 1 653 465 (+2 479);

танків — 12 521 (+4);

бойових броньованих машин — 26 047 (+9);

артилерійських систем — 52 943 (+43);

реактивних систем залпового вогню — 2 313 (+1);

засобів протиповітряної оборони — 1 783 (+1);

літаків — 456;

гелікоптерів — 356;

наземних робототехнічних комплексів — 3 261 (+8);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 625 223 (+1 547);

крилатих ракет — 5 278;

кораблів та катерів — 36;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 181 925 (+598);

спеціальної техніки — 4 962 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 740-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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