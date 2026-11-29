Росія 109 разів атакувала українські мости ще до операції Сил оборони проти Керченського мосту. Тож заяви Кремля про нібито помсту за дії України не відповідають дійсності.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України, пояснивши, чому російські атаки є частиною системної кампанії терору та чим вони відрізняються від ударів Сил оборони.

Чому удари РФ по мостах не є помстою

Російські війська атакують українські мости від початку повномасштабного вторгнення.

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Зокрема, з 1 жовтня 2026 року, ще за півтора місяця до операції проти Керченського мосту, окупанти 12 разів атакували мости через Дніпро у Києві.

У ніч на 20 листопада російська атака пошкодила ще три столичні мости – Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний.

У Міноборони наголошують, що РФ систематично готується до ударів. При цьому цілями ворога залишаються цивільна інфраструктура та промислові підприємства.

За допомогою заяв про помсту Кремль намагається виправдати власну агресію та змусити Україну і її партнерів побоюватися наслідків ударів по військових об’єктах РФ.

Чому Керченський міст є законною військовою ціллю

Росія використовує Керченський міст для забезпечення своїх окупаційних військ технікою, озброєнням та боєприпасами.

– Керченський міст Росія системно використовує як логістичну артерію, якою перекидає в тимчасово окупований Крим бронетехніку, артилерію та боєприпаси. Це підтверджують численні відеозаписи й відкриті джерела, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Керченський міст є ключовою артерією постачання російських військ у Криму та на лівобережжі Херсонщини. Сухопутний коридор через окуповані території перебуває під вогневим контролем Сил оборони України.

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, рівноцінної альтернативи мосту росіяни не мають, а його знищення загрожує ізоляцією значного угруповання окупантів.

Крім того, міст незаконно збудований на тимчасово окупованій території України. Його будівництво засудили ООН, ЄС, НАТО та інші міжнародні інституції.

У Міноборони пояснили, що відповідно до міжнародного гуманітарного права об’єкти, які використовуються для військових потреб і нейтралізація яких дає воєнну перевагу, можуть бути законними цілями.

Право України на самооборону також закріплене статтею 51 Статуту ООН.

У відомстві підкреслили, що російські атаки не залежать від обережності України. Протидіяти їм можна завдяки посиленню ППО та ураженню військового потенціалу противника.

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