Російські війська протягом останнього тижня атакували Україну понад 3,5 тис. засобів повітряного нападу, зокрема ударними безпілотниками, керованими авіабомбами та ракетами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки Росії на Україну впродовж тижня

За інформацією глави держави, протягом останнього тижня російські війська застосували проти України:

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понад 1 960 ударних безпілотників;

понад 1 600 керованих авіаційних бомб;

вісім ракет.

Зеленський зазначив, що росіяни намагаються скористатися наближенням холодів, завдаючи ударів по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі України.

This past week, Russia launched more than 1,960 attack drones, over 1,600 guided aerial bombs, and 8 missiles against Ukraine. The Russians are trying to take advantage of the approaching cold weather to attack energy infrastructure and other critical facilities. They struck substations in the Vinnytsia, Kirovohrad, Rivne, Kharkiv, and Odesa regions. Unfortunately, many strikes have also hit residential buildings. Overnight, a Russian drone struck a multi-story apartment building in Odesa. Tragically, a woman was killed. In Zaporizhzhia, search and rescue operations continued overnight at the site where Russian guided aerial bombs were dropped amid residential buildings. There were no military facilities anywhere nearby. Five people were injured, including a 14-year-old girl. First responders from Ukraine’s State Emergency Service managed to rescue her from under the rubble. But tragically, Russia killed her mother in this strike. My condolences to everyone who has lost family members and loved ones. I thank all the repair crews and our services involved in dealing with the aftermath of these attacks. It is very important that our people everywhere receive timely assistance. I also want to thank the warriors who defend Ukrainian skies. We work every day to secure more support. Additional financial and defense packages, first and foremost to strengthen air defense, mean lives saved. I am grateful to everyone who is helping. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 29, 2026

Зокрема, під ворожими ударами опинилися енергетичні підстанції у Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Харківській та Одеській областях.

Президент наголосив, що значна кількість російських ударів припадає також на житлові будинки.

Зокрема, вночі 29 листопада в Одесі російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого загинула жінка.

У Запоріжжі російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по житловому сектору. За словами Зеленського, поблизу не було жодного військового об’єкта.

Унаслідок атаки на Запоріжжя загинула жінка, ще п’ятеро людей зазнали поранень. Серед постраждалих — 14-річна дівчина, яку рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Її мати загинула.

Президент подякував ремонтним бригадам та службам, залученим до ліквідації наслідків російських атак, а також українським військовим, які захищають небо.

Зеленський наголосив, що Україна щодня працює над залученням додаткової міжнародної підтримки.

– Додаткові фінансові та оборонні пакети, передусім для зміцнення ППО, – це врятовані життя. Вдячний всім, хто допомагає, – зазначив президент.

Нагадаємо, що вночі проти 29 листопада російські війська атакували Україну 140 безпілотниками різних типів, серед яких 93 реактивні Шахеди.

За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, до ранку українська протиповітряна оборона збила або приглушила 101 ворожий безпілотник, зокрема 55 реактивних Шахедів.

Зафіксовано влучання на 27 локаціях та падіння уламків збитих безпілотників ще на 13 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 740-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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