Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має право завдавати ударів по російських військових кораблях у міжнародних водах, зокрема якщо вони перевозять озброєння, яке РФ використовує у війні проти України.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Al Jazeera.

Зеленський прокоментував операцію України в Лівії

Журналіст поцікавився реакцією президента на критику української операції в Лівії, де 22 листопада було знищено російський корвет та уражено судно, яке РФ використовувала для транспортування зброї.

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Після операції лівійська сторона повідомила про загибель двох своїх військовослужбовців.

Зеленський наголосив, що Україна поважає суверенітет Лівії, а спірні питання мають вирішуватися на дипломатичному рівні.

– Наші радники та дипломати повинні звернути увагу на це питання, і ми маємо чіткіше і більш точно викласти свою позицію. Ми поважаємо Лівію та кожну незалежну державу, а також її суверенітет. Ми вважаємо, що маємо право атакувати російські військові кораблі в міжнародних водах та вирішувати будь-які правопорушення дипломатичними каналами, – зазначив президент.

За словами Зеленського, Україна почала проводити операції проти російських кораблів у Чорному морі, а згодом – і в Балтійському.

Глава держави пояснив, що Україна відстежує переміщення російських суден, залучених до транспортування озброєння для війни.

Водночас президент визнав, що українська сторона припускалася помилок і має їх виправити.

– Коли ми виявляємо російські кораблі, які перевозять зброю, яка використовується проти нас у війні, ми відстежуємо їх і завдаємо удару у відповідь. Ми припустилися помилок, і наш обов’язок — виправити їх, – додав він.

Окремо Зеленський звернувся до народу Лівії, наголосивши, що цілями української операції були російські сили, а не громадяни країни чи її портова інфраструктура.

Нагадаємо, що 22 листопада у лівійському порту Бенгазі пролунав потужний вибух, після якого загорівся російський ракетний корвет Меркурій проєкту 20380.

Президент Володимир Зеленський заявив, що це була спецоперація СБУ та Сил оборони України.

Згодом голова нашої держави заявив, що Україна провела операцію зі знищення суден РФ біля берегів Лівії без попередньої координації з європейськими партнерами.

Володимир Зеленський після розмови з Джорджею Мелоні заявив про готовність України налагодити регулярний обмін інформацією з Італією.

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