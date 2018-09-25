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Час очікування киянами документів на землю скоротився з 2,5 тижнів до 15 хвилин – КМДА

На чітку вимогу киян прибрати зайву бюрократію Департамент земельних ресурсів КМДА суттєво спростив процедуру видачі документів.

Про це повідомив директор Департаменту Петро Оленич в інтерв’ю OpenKyiv.

– За невеликий проміжок часу у нас вже є реальні досягнення у цьому напрямку. Структуру роботи Департаменту змінено у такий спосіб, щоб зменшити кількість документів, черг за ними та зекономити час киян. Раніше прийом громадян підрозділами Департаменту відбувався лише два рази на тиждень і тривав обмежену кількість годин. Після звернення людям доводилося чекати два з половиною тижні і приходити вдруге, щоб отримати довідку. Сьогодні ж процедура отримання довідки зводиться до одного документу і одного відвідування Департаменту, – сказав Петро Оленич.

Наприклад, довідку про грошову оцінку тепер можна отримати щодня протягом 15 хвилин із моменту звернення. А вже найближчим часом цю довідку можна буде отримати онлайн через кабінет киянина за допомогою цифрового підпису, BankID або картки киянина.

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Крім того, у майбутньому заплановано надавати всі послуги Департаменту за допомогою електронних сервісів.

– Наразі спільно із Державною фіскальною службою України ми тестуємо електронну систему обліку договорів оренди, а також здійснення плати за землю у режимі онлайн. У такий спосіб ми зможемо контролювати виконання договірних відносин та своєчасно отримувати орендну плату в бюджет міста. Це дуже важливий крок до впорядкування земельних відносин у Києві, забезпечення їхньої прозорості та ефективності згідно зі світовими стандартами, – переконаний Петро Оленич.

Він також додав, що Департамент тісно співпрацює із фахівцями технології міського управління Kyiv Smart City у процесах планування міського середовища.

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