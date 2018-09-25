Трудовий колектив ТІС просить уряд забезпечити днопоглиблення в порту Южний

Трудовий колектив групи компаній ТІС, що управляє терміналами в порту Южний, просить уряд, Верховну Раду і Генпрокуратуру втрутитися в ситуацію з днопоглибленням в цьому порту і забезпечити рівноправні і законні умови господарювання для приватного портового оператора.

Про це йдеться у колективному зверненні до вищих органів державної влади, поширеному групою компаній ТІС у вівторок.

– Протягом останніх чотирьох років наша компанія страждає від дискримінаційних дій і порушення антимонопольного законодавства з боку державного стивідорного оператора ДП МТП Южний. Це особливо показово на прикладі днопоглиблювальних проектів, які зараз реалізує ДП Адміністрація морських портів України в ДП МТП Южний, – йдеться в документі.

Автори документа пояснюють, що ще чотири роки тому глибини біля причалів № 5 і 6 ДП МТП Южний були збільшені до 19 м, тепер же триває їх днопоглиблення до рекордних 21 м.

– Сьогодні профспілки ДП МТП Южний, маніпулюючи фактами і чинним законодавством, чинять опір законним намірам ТІС і АМПУ провести днопоглиблювальні роботи на внутрішньому підхідному каналі та операційній акваторії причалів № 18-22 з нинішніх 15 м до 16-19 м, – зазначають автори звернення.

У документі підкреслюється, що АМПУ має намір провести днопоглиблення підхідних каналів не за рахунок грошей з держбюджету, а за рахунок надходжень від портових зборів – тобто цільових коштів, які за законодавством можна витрачати тільки на модернізацію портової інфраструктури. Крім того, днопоглиблення дасть додаткові пропускні можливості не тільки для групи ТІС, але для всіх операторів, що працюють в акваторії порту Южний.

– Як наслідок, створяться передумови для збільшення вантажопотоку, потім – зростуть податкові та соціальні відрахування від зазначених компаній і портові збори. Виграють усі – і бізнес, і АМПУ, і держава, і робітники порту, – впевнені автори звернення.

Колектив ТІС також нагадує, що група компаній за власні кошти побудувала залізничну гілку, яка дозволила збільшити вантажопотік в тому числі на причалах ДП МТП Южний. Автори документа висловлюють стурбованість тим, що трудові колективи двох сусідніх підприємств намагаються посварити в чиїхось бізнес-інтересах. Трудові колективи ТІС і ДП МТП Южний багато років працюють пліч-о-пліч. Є багато сімей, члени яких працюють одночасно на двох підприємствах, – підкреслюється в зверненні.

Як повідомлялося 14 вересня АМПУ і ТІС підписали меморандум про взаєморозуміння. За умовами меморандуму, АМПУ виконає днопоглиблення внутрішнього підхідного каналу до причалів №№18-22 порту Южний до 19 м, а поглиблення операційної акваторії цих причалів до 16-19 м здійснить ТІС за власні кошти.

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Нинішня глибина операційної акваторії складає 15 м. ТІС – найбільший приватний морський транспортний вузол і найбільший стивідорний оператор України. До групи входить п’ять сучасних терміналів: ТІС-Зерно, ТІС-Міндобрива, ТІС-Руда, ТІС-Вугілля і ТІС-Контейнерний. ТІС є одним один з найбільших платників податків транспортної галузі України і найбільшим платником податків Одеської області.

У 2017 році копання заплатила державі понад 1 млрд. грн. податків і більш $50 млн. портових зборів. Портові термінали забезпечують роботою близько 4 тис. осіб, а в суміжних галузях групою створено 24 тис. робочих місць.