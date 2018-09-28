Від 6 години ранку п’ятниці, 28 вересня, на заводі дитячого харчування в Хоролі (Полтавська область) відбуваються спроби силового захоплення підприємства під приводом забезпечення незаконних обшуків.

Замовником чергової рейдерської атаки на єдиний в своєму роді український завод є оголошений в розшук у Росії колишній заступник міністра сільського господарства РФ Георгій Сажинов.

ПАТ Хорольський молококонсервний комбінат дитячого харчування вже давно зацікавив російського громадянина Сажинова. Свого часу він і справді володів пакетом у 90% акцій підприємства, яке випускає знайомі багатьом поколінням українців дитячі суміші Малюк та Малютка.

Продавши їх росіянин пізніше захотів повернути контроль над підприємством, яке наростило обсяги виробництва і стало вельми комерційно успішним. На той час Георгій Сажина вже втік з Росії, де його звинувачують у шахрайстві з кредитними коштами російського банку ВТБ.

За інформацією з компетентних джерел, українським спецслужбам відомо про те, що Сажинов вже давно фінансує терористичну організацію “ДНР”, однак до відповідальності за підтримку сепаратистів українські правоохоронці його за незрозумілих причин не притягають. Більш того, йому вдається періодично отримувати звичні для рейдерських схем так звані забезпечувальні рішення судів, що дають можливість блокувати роботу підприємства.

До сьогоднішнього дня працівникам та охороні хорольського заводу дитячого харчування вдавалося протистояти спробам захоплення підприємства на замовлення російського шахрая, проте сьогоднішні атаки – найбільш жорсткі за останні місяці.

Керівництво та працівники заводу закликають правоохоронців та активістів допомогти законному власнику зберегти унікальне виробництво.