Восени в Києві життя вирує з новою силою після літнього затишшя – люди повертаються з відпусток, на численні конференції та бізнес-заходи приїжджають гості, починається хвиля відряджень. Все це викликає підвищений попит на подобову оренду житла.

Де і як найвигідніше зняти житло

Восени особливим попитом користуються квартири подобово в Києві, розташовані недалеко від концертних залів, стадіонів і бізнес-центрів, наприклад, біля Олімпійського стадіону, ВДНГ, Палацу спорту. Стабільно залишається популярним житло поруч з залізничним вокзалом, в самому центрі міста і біля станцій метро.

Варто врахувати, що такі квартири будуть заброньовані на кілька тижнів наперед і можуть коштувати на порядок дорожче житла, розташованого в менш престижних районах. Гостям міста радять заощадити, знявши квартиру в одному з віддалених від необхідного пункту призначення районах. Інший варіант – домовлятися з власниками заздалегідь і подбати про бронювання, залишивши заставу.

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Ольга Миколаївна здає квартиру біля ВДНГ. Власниця поділилася: До кінця вересня у мене тільки кілька вільних дат в будні дні, вихідні вже всі зайняті. Більшість орендарів – ті, хто приїхав у відрядження, хоча є і одна сім’я з дітьми. З початку місяця, звичайно, бронювань стало більше. Влітку було майже тихо, напевно, тому, що люди до моря їдуть в спекотні місяці.

Найдорожчі і найдешевші варіанти – порівнюємо ціни

Найдешевший варіант зупинитися в Києві на кілька діб – зняти квартиру економ-класу в одному зі спальних районів – Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та ін. Однокімнатна квартира такої категорії буде коштувати від 400-600 гривень за добу для 2 чоловік, двокімнатна – від 600-800 гривень для 4 осіб, трикімнатна – від 800-1000 гривень для 6 і більше гостей. Житло економ-класу в віддалених від центру мікрорайонах, як правило, залишається в єдиному ціновому сегменті, незалежно від дати бронювання. Доплата може знадобитися тільки за додаткові спальні місця.

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Квартири стандарт-класу з більш широким переліком зручностей можна знайти практично в будь-якому районі міста. Вони коштуватимуть на 100-200 гривень дорожче в звичайні дні, але під час свят і на вихідних вартість може підскочити вдвічі, якщо квартира зручно розташована і користується попитом, передає Miete.

Найпрестижніший і найдорожчий варіант розміщення – апартаменти люкс-класу в центрі столиці, поруч із Хрещатиком, Майданом Незалежності або однією з центральних станцій метро. Вартість оренди такої квартири коливається від 1000 до 2000 гривень за добу залежно від кількості кімнат і спальних місць, а також від того, наскільки розкішні умови і наскільки приголомшливий вид відкривається з вікон.

Приїжджаючи до Києва, варто бути готовим до різноманітності цін і варіантів розміщення. Чим раніше буде зроблено бронювання, тим більше шансів уникнути необхідності бронювати один з варіантів, які дивом залишилися вільними під час осіннього напливу.

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