Міжнародне рейтингове агентство Standard & poor’s Global Ratings підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов’язаннями в іноземній і національній валюті зі стабільним прогнозом – на рівні В-/В.

Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає Інтерфакс.

Стабільний прогноз відображає думку аналітиків S&P, що існуюча зараз програма розширеного фінансування МВФ буде достроково припинена, проте замість неї буде реалізована нова програма терміном на 14 місяців. Вона сприятиме стабілізації макроекономічної політики України у 2019 році.

Одночасно був підтверджений рейтинг країни за національною шкалою uaBBB.

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– Незважаючи на те, що Україна не отримувала фінансування в рамках програми Міжнародного валютного фонду з березня 2017 року, ми очікуємо, що нова програма, оголошена МВФ, буде схвалена до кінця 2018 року. Ми вважаємо, що нова угода з МВФ допоможе Україні виконати її значні зовнішні боргові зобов’язання, погашення яких настає в наступному році, і в той же час проводити зважену макроекономічну політику в рік президентських і парламентських виборів, – йдеться в повідомленні агентства.

Негативний вплив на рейтинги може надати ситуація, при якій проблеми з фінансуванням з боку міжнародних організацій-донорів та/або нездатність уряду країни залучити фінансування на ринках капіталу в найближчі кілька місяців поставлять під питання його здатність обслуговувати значний зовнішній держборг в наступному році, зазначають експерти агентства.

Позитивна рейтингова дія можлива, якщо Україна продемонструє більш значне, ніж очікується, економічне зростання на тлі поліпшення бюджетних показників, що дозволить Нацбанку ще більше пом’якшити валютні обмеження, а також “якщо ми прийдемо до висновку, що ситуація в непідконтрольних уряду регіонах – на сході країни – стабілізувалася і подальша ескалація напруженості не передбачається”, йдеться в повідомленні.

Раніше віце-президент Світового банку Сиріл Муллер сказав, що якщо Україна не буде виконувати боргові зобов’язання, втратить можливість залучення нових кредитів.