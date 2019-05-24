У Міністерстві фінансів не відповіли на інформаційний запит про співпрацю міністра Оксани Маркарової з компанією Восток Солар.

У той же час колишній власник АКТИВ-БАНКУ Данило Волинець відмовився коментувати інформацію щодо кредитування цієї компанії, яка раніше заборгувала державі €9,6 млн.

Восток Солар виробляє сонячну енергетику. Раніше Факти ICTV писали, що компанія входила до холдингу братів Клюєвих Active Solar. Останні втекли з України після Революції Гідності, а їхній бізнес збанкрутував.

80% Восток Солар віддали за борги китайської корпорації CNBM, яка сьогодні заявила про початок міжнародних судових процесів щодо всіх причетних до незаконних дій з її активами в Україні.

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20% активів знаходяться у власності міжнародного фонду, за яким можуть стояти Клюєви. Вони досі роблять ключовий вплив на підприємство.

Також у власності Клюєвих знаходився АКТИВ-БАНК. У 2012 році головою Наглядової ради вони призначили Оксану Маркарову – нинішнього міністра фінансів. А в 2013 році чоловік Маркарової банкір Денис Волинець купив фінустанову у Клюєвих, про що докладно писала Економічна правда.

В цей час АКТИВ-БАНК видав 10-мільйонний доларовий кредит компанії Клюєвих Восток Солар, який досі залишається непогашеним.

Між державою в особі Фонду гарантування вкладів (ФГВ) і тимчасової адміністрації АКТИВ-БАНКУ (призначена НБУ у вересні 2014 року), а також Восток Солар останні кілька років йшли суди.

У підсумку, державі довелося продати проблемну заборгованість на суму $9,6 млн на відкритому аукціоні.

Право вимоги кредиту в грудні 2018 року перейшло до фінансової компанії Веста, яка з’ясувала, що Восток Солар взяв новий кредит у держбанку Укргазбанк під заставне майно АКТИВ-БАНКУ на суму близько 235 млн гривень (€ 7,8 млн).

За фактом шахрайства рахунки Восток Солар були заарештовані. А нещодавно видання РБК-Україна повідомило, що компанії вдалося вивести з-під арешту 120 млн гривень.

Факти ICTV звернулися з проханням прокоментувати ситуацію до міністра фінансів Оксани Маркарової, яка причетна і до АКТИВ-БАНКУ, і до видачі кредиту Восток Солар. Однак на інформаційний запит в міністерстві не відповіли.

Також журналіст додзвонився до колишнього власника АКТИВ-БАНКУ Дениса Волинця з проханням прокоментувати видачу кредиту компанії Восток Солар, а також спробу взаємозаліку по кредитній заборгованості влітку 2014 року з боку останньої, яку вже тимчасова адміністрація АКТИВ-БАНКУ і ФГВ визнали неспроможною.

Однак Волинець, який на той час був власником банку, відмовився коментувати ситуацію.

До слова, на такі заліки (кредит проти депозиту) НБУ наклав заборону. Також на будь-які подібні рухи потрібно було отримувати згоду куратора. З цього і почалися проблеми держави з поверненням кредиту.

До того ж, залік був проти депозитів компаній Клюєвих, які, в обхід процедури і черги, намагалися вивести свої гроші з потопаючого банку, який довели до банкрутства.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, як саме Восход Солар вдалося вивести з-під арешту 120 млн грн. Також видання Апостроф опублікувало розслідування про те, що Восход Солар готують до банкрутства: журналістам вдалося дізнатися, кому це вигідно.