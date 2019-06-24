Не кожний лист, який відправлено протягом рекламної кампанії, знаходить свого читача. Тим більше, не кожний лист спонукає потенційного клієнта до дії. Маркетологи досить часто припускаються помилок, які призводять до втрати клієнтів, і ці помилки цілком очевидні.

Чи треба просити дозвіл читача на розсилку

Багато навіть досвідчених маркетологів вважають, що дозвіл на отримання листів просити не потрібно. Водночас ми розуміємо, що електронне листування — це важлива частина особистого простору людини, який треба поважати. Дозвіл користувача на розсилку допоможе вирішити багато важливих питань.

Розсилка Дозвіл ліквідує величезну проблему сучасного маркетингу. Він передбачає, що отримувач листа зацікавлений саме в цій інформації, він гарантує цілковиту увагу вдячного клієнта. Саме дозвіл на розсилку допомагає контролювати її результати. Жоден інший канал комунікації з клієнтом не дозволить настільки чітко і точно відстежувати результати, які виражаються в діях клієнта.

Крім того, e-mail маркетинг дозволяє відстежувати ще декілька важливих показників. Наприклад, чи був відкритий електронний лист і коли саме це було зроблено. Також можна відстежити факт переходу користувача за запропонованим посиланням та оцінити загальну ефективність рекламної кампанії.

Зрештою, електронна розсилка з дозволу користувача надасть можливість побачити дійсний стан речей та ставлення аудиторії до компанії в цілому. Великий плюс електронної розсилки в тому, що коштує вона копійки. У будь-якому випадку пропускна здатність сучасних серверів дозволила знизити ціну на листування за допомогою e-mail в декілька разів у порівнянні з цінами початку 2000-х років.

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Задля того, аби електронна пошта була дійсно ефективною, необхідно визначитися з цілями. Наприклад, одна справа, якщо нам потрібно просто підняти відвідування ресурсу, а зовсім інша, коли завдання полягає у тому, аби рекламувати продукти або послуги. Ефективність кампанії буде залежати від того, наскільки текст електронного листа буде зрозумілий користувачу та відповідати кінцевій меті компанії.

Також непогано було б вивчити досвід конкурентів і придивитись до того, чим саме вони змогли домогтися прихильності клієнтів та підписників.

До слова, Facebook має намір платити користувачам за перегляд реклами, яка спровокувала взаємодію з контентом чи покупку на її платформі.