Не кожний лист, який відправлено протягом рекламної кампанії, знаходить свого читача. Тим більше, не кожний лист спонукає потенційного клієнта до дії. Маркетологи досить часто припускаються помилок, які призводять до втрати клієнтів, і ці помилки цілком очевидні.
Чи треба просити дозвіл читача на розсилку
Багато навіть досвідчених маркетологів вважають, що дозвіл на отримання листів просити не потрібно. Водночас ми розуміємо, що електронне листування — це важлива частина особистого простору людини, який треба поважати. Дозвіл користувача на розсилку допоможе вирішити багато важливих питань.
- Розсилка з дозволом гарантує, що людина зацікавлена в отриманні листів, через це можна не хвилюватися, що отримані листи будуть відправлені просто у спам або будуть завдавати зайвого клопоту людині.
- Дозвіл ліквідує величезну проблему сучасного маркетингу. Він передбачає, що отримувач листа зацікавлений саме в цій інформації, він гарантує цілковиту увагу вдячного клієнта.
- Саме дозвіл на розсилку допомагає контролювати її результати. Жоден інший канал комунікації з клієнтом не дозволить настільки чітко і точно відстежувати результати, які виражаються в діях клієнта.
Крім того, e-mail маркетинг дозволяє відстежувати ще декілька важливих показників. Наприклад, чи був відкритий електронний лист і коли саме це було зроблено. Також можна відстежити факт переходу користувача за запропонованим посиланням та оцінити загальну ефективність рекламної кампанії.
Зрештою, електронна розсилка з дозволу користувача надасть можливість побачити дійсний стан речей та ставлення аудиторії до компанії в цілому. Великий плюс електронної розсилки в тому, що коштує вона копійки. У будь-якому випадку пропускна здатність сучасних серверів дозволила знизити ціну на листування за допомогою e-mail в декілька разів у порівнянні з цінами початку 2000-х років.
Читайте: Facebook запустив месенджер для дітей
Задля того, аби електронна пошта була дійсно ефективною, необхідно визначитися з цілями. Наприклад, одна справа, якщо нам потрібно просто підняти відвідування ресурсу, а зовсім інша, коли завдання полягає у тому, аби рекламувати продукти або послуги. Ефективність кампанії буде залежати від того, наскільки текст електронного листа буде зрозумілий користувачу та відповідати кінцевій меті компанії.
Також непогано було б вивчити досвід конкурентів і придивитись до того, чим саме вони змогли домогтися прихильності клієнтів та підписників.
До слова, Facebook має намір платити користувачам за перегляд реклами, яка спровокувала взаємодію з контентом чи покупку на її платформі.