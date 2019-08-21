Надшвидкістне передавання даних (1 Гбіт/с), діджиталізація механічних процесів і прозорість підприємств – перспективні можливості 5G не такі далекі, як здається. Чого можна очікувати від 5G – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

23 березня цього року над бейсбольним стадіоном Інчхон (Південна Корея) літав дракон. Доповнена реальність змусила відчувати полум’я, взмахи крил і рев навіть тих, хто потім дивився запис на YouTube.

Так південнокорейський постачальник стільникового зв’язку SK Telecom не вперше продемонстрував світові можливості наступного стандарту передавання даних і не зупинився на цьому: в червні компанія підписала Меморандум про взаєморозуміння з постачальниками мережевого обладнання Ericsson, Nokia і Samsung для здійснення спільних проектів R&D.

Стільникові оператори – одні з перших, хто зацікавлений у поширенні 5G. Ханс Вестберг, генеральний директор Verizon Communications, обіцяє, що вже наступного року половина території США буде покрита мережами нового стандарту. Поки задіяні п’ять міст, планується впровадити технологію ще в чотирьох, а до кінця року – в 30 великих населених пунктах.

Тим часом аналітики сінгапурського форуму технологій Canalys підрахували, що до 2022 року на світові ринки надійде 1,9 млрд смартфонів, які підтримують мережі 5G, а вже в 2023 році їх буде більше половини від загального обсягу пристроїв, що постачаються. У лідерах споживання будуть Китай, Північна Америка й Азіатсько-Тихоокеанський регіон.

Зважену оцінку перспектив технології дає директор з розвитку бізнесу Huawei Ukraine Олександр Сербін. За його словами, заснованими на аналітичних звітах, розвиток 5G відбуватиметься в три основних етапи.

– Перша хвиля – 2019-2020 роки – технологія з’являється в найрозвиненіших країнах, таких як Південна Корея, США, Японія, Китай. На другому етапі – з 2020 до 2022 року – новий стандарт опиниться в Західній Європі. Пізніше, до 2024 року, прийде черга країн СНД, Латинської Америки й Африки.

Однозначно, мережа нового покоління надасть можливості і для нових бізнес-моделей – швидкість передавання даних дозволить переносити професійні навички в будь-яку точку планети і навіть за її межі. Уявіть, що монтувати сонячні батареї на Міжнародній космічній станції можна буде, перебуваючи в квітучому саду на Землі – так інтернет навичок обіцяє доповнити інтернет речей.

Україна і 5G

Запит на можливості 5G зростає і в Україні. Степан Черновецький, глава Chernovetskyi Investment Group, розповів американському Forbes, що ринки, що розвиваються, можуть виявитися більш сприйнятливими до 5G порівняно з розвиненими країнами.

Компанія Черновецького – серйозний гравець на ринку техноінвестіцій України, Східної Європи та Індії, підтримує інфраструктурні проекти і високотехнологічне сільське господарство.

– Наразі людей, у яких є доступ до інтернету, більше, ніж будь-коли раніше. Ось чому я думаю, що наступний стрибок зростання глобального зв’язку буде сконцентрований в країнах, що розвиваються. Всього чотири роки тому українці й інші країни, що розвиваються, відставали від інших, маючи доступ тільки до 2G або, в кращому випадку, до EDGE. Неможливо було не тільки дивитися і транслювати онлайн-відео, але і завантажувати веб-сторінки. Тепер, після переходу на 4G, можна використовувати платіж PayPass для купівлі товарів у бабусі на місцевому ринку. Українці масово відмовляються використовувати паперові гроші та навіть старі пластикові картки, – розповідає Черновецький.

Одними технологіями не обійтися. Мобільні оператори підкреслюють, що телеком-ринку України потрібна технологічна нейтральність – дозвіл телеком-операторам впроваджувати будь-які стандарти зв’язку на тих частотах, які вже ліцензовані та використовуються, а також виділення нових діапазонів частот, придатних для 5G.

Читайте: Технологія 5G – яка швидкість і чи реально запустити 2020 році

Без цього, як підкреслює директор з регуляторного забезпечення Київстар Олександр Когут, будь-яка нова технологія впиратиметься в дефіцит радіочастотного ресурсу.

Сфери 5G

– Мережі нового покоління дадуть серйозний поштовх технологіям розваг. Ми зможемо отримати повноцінні віртуальну і доповнену реальність (VR і AR). Вони будуть настільки гарні, настільки реалістично сприйматимуться, що зможуть обдурити органи чуття людини. Доповнена реальність бачиться перспективною для багатьох галузей, від туризму до ігрової, завдяки якісним девайсам на кшталт окулярів – звичайно, поліпшеним порівняно зі зразками, що вже існують, як зі зручності управління, так і за можливостями в цілому, – вважає філософ і футуролог Євген Пілецький.

Простежити поширення доповненої реальності в індустрії розваг можна за невпинним зусиллям Facebook: п’ять років тому компанія купила стартап Oculus за $2 млн для створення VR-шолома, який не отримав належного прийому, тому до 2025 року очікується VR-костюм.

Є й приклади того, як технології зустрілися з туризмом. В Австралії створили 5G-готель (щоправда, поки всього один номер люкс), в якому можна грати в хмарні ігри, дивитися потокову передачу, пробувати доповнену реальність і використовувати функції розумного будинку.

Втім, Євген Пілецький попереджає і про зворотній бік можливостей нової технології.

– Доповнена реальність є дуже цікавою і для рекламної індустрії. Культурно ми вже готові до цього – згадайте картини майбутнього, які малюють твори в жанрі кіберпанк: заповнені рекламою хмарочоси. Ймовірно, для того, щоб заблокувати її в окулярах допреальності, доведеться платити за підписку. Але чи вдасться заблокувати абсолютно всю? – каже Пілецький.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні можуть з’явитися перші ліцензії на 5G.