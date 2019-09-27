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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ знизив курс долара майже до 24 грн

Офіційний курс гривні зміцнився на 10 копійок. Нацбанк України встановив його на 30 вересня на рівні 24,08 грн/$1.

Гривня і долар

НБУ на 30 вересня встановив офіційний курс національної валюти по відношенню до долара на рівні 24,082809 грн/$1.

На 27 вересня курс становив 24,186956 грн/$1.

Читайте: Курс валют: аналітики назвали ризики зростання курсу гривні до долара

Таким чином гривня зміцнилася на 10 копійок.

Аналітики прогнозують, що у жовтні курс долара впаде нижче 24 грн.

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