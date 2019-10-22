У разі смерті фізичної особи-підприємця, визнання її безвісно відсутньою або оголошення померлою податковий борг ФОП погашає спадкоємець.

Відповідальними за погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу ФОП, яка померла, є особи, які вступають у права спадщини або уповноважені здійснювати розпорядження майном такої особи.

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– Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (зокрема, фізичної особи-підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) у разі її смерті або оголошення судом померлою здійснюється її спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), в межах вартості майна, що успадковується, та пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття (п. 99.1 ст. 99 ПКУ), – пояснили податківці.

Раніше ми розповідали, які податки мають сплачувати фізичні особи-підприємці у 2019 році.

Джерело: ЛМР