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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Хто сплачує податковий борг у разі смерті ФОП

У разі смерті фізичної особи-підприємця, визнання її безвісно відсутньою або оголошення померлою податковий борг ФОП погашає спадкоємець.

Гривні

Відповідальними за погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу ФОП, яка померла, є особи, які вступають у права спадщини або уповноважені здійснювати розпорядження майном такої особи.

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– Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (зокрема, фізичної особи-підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) у разі її смерті або оголошення судом померлою здійснюється її спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), в межах вартості майна, що успадковується, та пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття (п. 99.1 ст. 99 ПКУ), – пояснили податківці.

Раніше ми розповідали, які податки мають сплачувати фізичні особи-підприємці у 2019 році.

Джерело: ЛМР

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