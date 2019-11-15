PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

ПУМБ випустив картку для українців у Польщі

З початку листопада ПУМБ відкриває розрахункові рахунки та картки у польських злотих.

ПУМБ випустив картку для українців у Польщі

Першочергово картки випустили для українських студентів, які навчаються у вишах Польщі. Про це повідомляють у прес-службі банку.

Картка в злотих також підійде для тих, хто часто подорожує до сусідньої країни, адже знімає потребу валютообміну за невигідним курсом під час перетину кордону.

Відкрити рахунок у польських злотих можна у всіх відділеннях банку. До рахунку видаються дві безкоштовні дебетові “всеКАРТИ”: неіменна та іменна або дві іменні. Банк пропонує на вибір картки обох міжнародних платіжних систем – MasterCard та Visa. Комісія за відкриття та обслуговування карток відсутня.

Як пояснили в ПУМБ, дві “всеКАРТИ”, прикріплені до одного рахунку, цілком можуть замінити традиційний спосіб переказу коштів за кордон.

Наприклад, батьки, чия дитина навчається в Польщі, можуть відкрити рахунок в злотих, одну картку залишити собі, іншу – віддати дитині.

Щоб студент був постійно забезпечений грошима, батькам потрібно вчасно поповнювати в касі банку рахунок. Або один раз покласти на рахунок певну суму і встановити на картку дитини місячний ліміт на використання коштів. Ліміт у будь-який час можна змінити прямо в онлайн-банкінгу ПУМБ Online. Натомість батьки будуть впевнені, що у їхньої дитини завжди буде доступ до грошей.

– Згідно з українським законодавством, переказувати кошти в іноземній валюті дозволено лише родичам. Фактично це можна зробити тільки у відділенні банку за платіжним дорученням. Такий варіант переказу коштів займає багато часу.

Значно зручніше відкрити рахунок у потрібній валюті, зокрема в злотих, та дати дитині картку зі встановленим лімітом. Це не лише зручніше, а й дешевше, адже не потрібно сплачувати комісію за переказ.

Щороку до польських вишів вступає від 6 до 9 тис. українських дітей. Загалом же в сусідній країні навчається понад 35 тис. студентів з України. Комісії, які їхні батьки сплачували за перекази коштів на картки дітей, – величезні. Поповнення “всеКАРТИ” безкоштовне, тому українські сім’ї знайдуть кращий спосіб витратити гроші, аніж оплачувати комісії – прокоментував  директор департаменту з продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ Дмитро Поліщук

За оплату карткою на території Польщі комісія відсутня. Зняття готівки з картки в банкоматах за кордоном обійдеться в 1,5% + еквівалент 4 USD. Знімати кошти зі “всеКАРТИ” можна також і в українських банкоматах – клієнт отримає суму в гривневому еквіваленті. Послуга безкоштовна в усіх банкоматах України.

Читайте: Зеленський підписав закон, який зобов’язує банки показувати реальні ставки за кредитами

Поповнити карту готівкою поки можна лише в касах ПУМБ. В банку повідомили, що працюють над тим, щоб картку можна було поповнювати готівкою в Польщі. Це відкриє більше можливостей для тих українців, які працюють в Польщі та часто переказують гроші в Україну.

Для тих, хто часто подорожує до чи через Польщу, картка в злотих допоможе уникнути конвертації (перерахунок суми під час оплати карткою в іншій валюті). Крім того, у більшості випадків подорожуючим вигідніше купити злоті в Україні за більш вигідним курсом, ніж обмінювати готівку під час перетину кордону, де зазвичай курс менш привабливий.

Поповнення “всеКАРТИ” онлайн та в касі банку – без комісії. Отримання коштів через касу не більше двох разів на місяць загальною сумою 500 тис. грн в еквіваленті – також без комісії. Зняття коштів, що перевищують півмільйона в еквіваленті або ж зняття в касах інших банків – усього 1,5% від суми.

До речі, придбати чи обміняти польські злоті на гривні можна в усіх касах ПУМБ.

Нагадаємо, Нацбанк зняв обмеження на купівлю валюти.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Польщі у холодильнику знайшли тіла двох українців
У Польщі у холодильнику знайшли тіла двох українців
Ігор Мазур
На кордоні з Польщею за запитом РФ затримали українця Мазура
Нацбанк зняв обмеження на купівлю валюти
Нацбанк зняв обмеження на купівлю валюти
Українці зможуть купувати валюту і метали без обмежень – НБУ
Українці зможуть купувати валюту і метали без обмежень – НБУ
Банк
Більше 60% світових банків можуть зазнати краху – McKinsey
Зеленський підписав закон, який зобов’язує банки показувати реальні ставки за кредитами
Зеленський підписав закон, який зобов’язує банки показувати реальні ставки за кредитами
Збільшив прибуток у 5,4 раза! ПриватБанк встановив рекорд
Збільшив прибуток у 5,4 раза! ПриватБанк встановив рекорд
За добу долар та євро здорожчали на 55 копійок
За добу долар та євро здорожчали на 55 копійок
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка