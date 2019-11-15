З початку листопада ПУМБ відкриває розрахункові рахунки та картки у польських злотих.

Першочергово картки випустили для українських студентів, які навчаються у вишах Польщі. Про це повідомляють у прес-службі банку.

Картка в злотих також підійде для тих, хто часто подорожує до сусідньої країни, адже знімає потребу валютообміну за невигідним курсом під час перетину кордону.

Відкрити рахунок у польських злотих можна у всіх відділеннях банку. До рахунку видаються дві безкоштовні дебетові “всеКАРТИ”: неіменна та іменна або дві іменні. Банк пропонує на вибір картки обох міжнародних платіжних систем – MasterCard та Visa. Комісія за відкриття та обслуговування карток відсутня.

Як пояснили в ПУМБ, дві “всеКАРТИ”, прикріплені до одного рахунку, цілком можуть замінити традиційний спосіб переказу коштів за кордон.

Наприклад, батьки, чия дитина навчається в Польщі, можуть відкрити рахунок в злотих, одну картку залишити собі, іншу – віддати дитині.

Щоб студент був постійно забезпечений грошима, батькам потрібно вчасно поповнювати в касі банку рахунок. Або один раз покласти на рахунок певну суму і встановити на картку дитини місячний ліміт на використання коштів. Ліміт у будь-який час можна змінити прямо в онлайн-банкінгу ПУМБ Online. Натомість батьки будуть впевнені, що у їхньої дитини завжди буде доступ до грошей.

– Згідно з українським законодавством, переказувати кошти в іноземній валюті дозволено лише родичам. Фактично це можна зробити тільки у відділенні банку за платіжним дорученням. Такий варіант переказу коштів займає багато часу. Значно зручніше відкрити рахунок у потрібній валюті, зокрема в злотих, та дати дитині картку зі встановленим лімітом. Це не лише зручніше, а й дешевше, адже не потрібно сплачувати комісію за переказ. Щороку до польських вишів вступає від 6 до 9 тис. українських дітей. Загалом же в сусідній країні навчається понад 35 тис. студентів з України. Комісії, які їхні батьки сплачували за перекази коштів на картки дітей, – величезні. Поповнення “всеКАРТИ” безкоштовне, тому українські сім’ї знайдуть кращий спосіб витратити гроші, аніж оплачувати комісії – прокоментував директор департаменту з продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ Дмитро Поліщук

За оплату карткою на території Польщі комісія відсутня. Зняття готівки з картки в банкоматах за кордоном обійдеться в 1,5% + еквівалент 4 USD. Знімати кошти зі “всеКАРТИ” можна також і в українських банкоматах – клієнт отримає суму в гривневому еквіваленті. Послуга безкоштовна в усіх банкоматах України.

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Поповнити карту готівкою поки можна лише в касах ПУМБ. В банку повідомили, що працюють над тим, щоб картку можна було поповнювати готівкою в Польщі. Це відкриє більше можливостей для тих українців, які працюють в Польщі та часто переказують гроші в Україну.

Для тих, хто часто подорожує до чи через Польщу, картка в злотих допоможе уникнути конвертації (перерахунок суми під час оплати карткою в іншій валюті). Крім того, у більшості випадків подорожуючим вигідніше купити злоті в Україні за більш вигідним курсом, ніж обмінювати готівку під час перетину кордону, де зазвичай курс менш привабливий.

Поповнення “всеКАРТИ” онлайн та в касі банку – без комісії. Отримання коштів через касу не більше двох разів на місяць загальною сумою 500 тис. грн в еквіваленті – також без комісії. Зняття коштів, що перевищують півмільйона в еквіваленті або ж зняття в касах інших банків – усього 1,5% від суми.

До речі, придбати чи обміняти польські злоті на гривні можна в усіх касах ПУМБ.

Нагадаємо, Нацбанк зняв обмеження на купівлю валюти.