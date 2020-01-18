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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Світовій економіці загрожує повторення Великої депресії – глава МВФ

Через глобальну нерівність між різними групами населення країн та кризу фінансового сектора світовій економіці загрожує нова епоха Великої депресії 1920-х років, вважає директор Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва.

Виступаючи в Інституті міжнародної економіки Петерсона у Вашингтоні, вона сказала, що за останні 20 років рівень економічної нерівності між країнами істотно скоротився, проте він виріс між населенням багатьох із них.

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Вона навела приклад Об’єднаного Королівства, де 10% найбагатшого населення має стільки ж статків, як 50% – найбіднішого.

За її словами, така тенденція спостерігається у більшості розвинених країн.

– Певним чином ця тривожна тенденція нагадує раннє ХХ століття, коли технології та інтеграція у рівній мірі призвели до першої “позолоченої доби”, потім до “ревучих двадцятих” і, нарешті, до фінансової катастрофи, – заявила глава МВФ.

Велика депресія – світова економічна криза (1929-1933), до якої призвів обвал на біржах США.

Раніше експерти розповіли, якою буде економічна ситуація в 2020 році та до чого варто готуватися українцям.

Джерело: МВФ

Фото: Dreamstime

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