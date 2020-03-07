Стильне взуття за доступною ціною від бренду Obuff.ua

Створити оригінальний спосіб можна і без купівлі дорогих речей. Яскраві пропозиції за доступною ціною формує магазин Obuff.ua, де кожен бажаючий може не тільки придбати взуття, але і отримати вигідні умови співпраці у форматі дропшиппінгу. Це не новий інструмент взаємовигідної роботи, але ще не до кінця вивчений.

Дропшиппінг – це принцип торгівлі, коли продавець шукає покупця, але товар останньому відправляється не продавцем, а постачальником, тим самим минаючи один елемент ланцюга. Після оплати покупки клієнтом постачальник отримує платіж і передає заздалегідь обумовлений відсоток продавцю. Подібна співпраця попередньо обмовляється до найдрібніших деталей.

Асортимент продукції від Obuff.ua

Детальніше ознайомитися з усіма товарами можна за посиланням obuff.ua, де для зручності усі картки товарів доповнені фотографіями, розмірною сіткою, описом і технічними параметрами взуття.

Кросівки. Є моделі, як для бігу, так і для занять спортом або щоденного використання для створення класичного або спортивного стилю.

Є моделі, як для бігу, так і для занять спортом або щоденного використання для створення класичного або спортивного стилю. Кеди. Комфортні й одночасно легкі моделі, що сприяють збереженню активності.

Комфортні й одночасно легкі моделі, що сприяють збереженню активності. Босоніжки. Ідеальний варіант із натуральних матеріалів для літнього періоду. Шкіра дихатиме, і виключатиме будь-які дискомфортні моменти.

Ідеальний варіант із натуральних матеріалів для літнього періоду. Шкіра дихатиме, і виключатиме будь-які дискомфортні моменти. Черевики. Теплі зимові моделі, що мають в основі штучне або натуральне хутро.

Залежно від сезону асортимент оновлюється і доповнюється новими моделями. Проблем із вибором не буде, а консультанти завжди готові надати допомогу і дати рекомендації.

Умови співпраці та оптові закупівлі

Усі бажаючі можуть почати співпрацю з виробником, отримуючи вигідні умови. Сьогодні дропшіппінг України активно розвивається і для виграшу конкуренції Obuff.ua гарантує лояльні умови з наступними перевагами:

різноманітність моделей взуття;

швидка доставка замовлення покупцеві;

ідеальне співвідношення ціни і якості;

гідні виплати за фактом продажу.

Партнерство доступне вже і зараз незалежно від обсягів продажів. Також кожен потенційний партер може отримати консультації та рекомендації від фахівців компанії, що істотно спрощує взаємодію.

Потенційні підприємці можуть почати заробляти без вкладень. Необхідно лише знайти покупців, а для цього можна використовувати як реальні магазини, так і мережу інтернет. Залишається лише застосовувати свої маркетингові знання та вміння.