МВФ готовий виділити на боротьбу з коронавірусом кредитів на $1 трлн

МВФ може мобілізувати свій кредитний потенціал на $1 трлн для допомоги нашим членам у боротьбі з Covid-19, написала директор-розпорядник Крісталіна Георгієва у блозі на сайті Фонду.

За її словами, МВФ в якості першої лінії захисту може розгорнути свій гнучкий інструментарій реагування на надзвичайні ситуації, щоб допомогти країнам з невідкладними потребами в платіжному балансі.

– Ці інструменти дозволяють надати близько $50 млрд країнам, що розвиваються. До $10 млрд можуть бути виділені країнам-членам з низькими доходами під нульову ставку, – зазначила Георгієва.

Вона нагадала, що МВФ наразі має 40 чинних угод на загальну суму близько $200 млрд, і в багатьох випадках ці угоди стануть ще одним інструментом для швидкого надання кризового фінансування.

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– Ми також отримали запити ще від 20 країн, і будемо стежити за ними в найближчі дні, – додала глава Фонду.

Загалом, як зазначила Георгієва, МВФ може задовольнити 189 країн-членів, оскільки відповіді на цю кризу не обмежуватимуться одним методом, регіоном чи країною.

Нагадаємо, коронавірус вдарив по світовій економіці: через скорочення товарообігу цінні папери знецінюються, нафта обвалилася на третину лише за один день – з 45$ до 35$ за барель.

Джерело: МВФ